इस IIT ने जारी किया GATE 2026 का शेड्यूल, ऐसे डाउनलोड करें टाइम टेबल

GATE 2026 Exam Schedule: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी (IIT गुवाहाटी) की तरफ से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है. उम्मीदवार पूरी डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर देख सकते हैं. यहीं से पूरी डेटशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. राष्ट्रीय स्तर की ये परीक्षा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, वाणिज्य, कला और मानविकी में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है.

इन तारीखों में होगी परीक्षा

परीक्षा 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 तक आयोजित होगी

सुबह की पाली में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी

दोपहर की पाली (Afternoon Shift) में परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी

परीक्षा के बाद इसका रिजल्ट 19 मार्च, 2026 को जारी किया जा सकता है.

ये रही पूरी डेटशीट

शनिवार, 7 फरवरी 2026 (सुबह की पाली):

कृषि इंजीनियरिंग (Agricultural Engineering)

पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग (Environmental Science and Engineering)

भूविज्ञान और भूभौतिकी (Geology and Geophysics)

इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग (Instrumentation Engineering)

गणित (Mathematics)

खनन इंजीनियरिंग (Mining Engineering)

कपड़ा इंजीनियरिंग और फाइबर साइंस (Textile Engineering and Fibre Science)

इंजीनियरिंग साइंसेज (Engineering Sciences)

लाइफ साइंसेज (Life Sciences)

दोपहर (Afternoon) पाली:

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (Aerospace Engineering)

बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology)

केमिकल इंजीनियरिंग (Chemical Engineering)

रसायन विज्ञान (Chemistry)

जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग (Geomatics Engineering)

भौतिकी (Physics)

मानविकी और सामाजिक विज्ञान (Humanities and Social Sciences)

रविवार, 8 फरवरी 2026

सुबह (Forenoon) पाली:

कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर 1 (Computer Science and Information Technology Paper 1)

सांख्यिकी (Statistics)

दोपहर (Afternoon) पाली:

कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर 2 (Computer Science and Information Technology Paper 2)

पारिस्थितिकी और विकास (Ecology and Evolution)

नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग (Naval Architecture and Marine Engineering)

उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग (Production and Industrial Engineering)

शनिवार, 14 फरवरी 2026

सुबह (Forenoon) पाली:

सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 (Civil Engineering Paper 1)

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Engineering)

उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग (Production and Industrial Engineering)

दोपहर (Afternoon) पाली:

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग (Biomedical Engineering)

सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 (Civil Engineering Paper 2)

मैकेनिकल इंजीनियरिंग (Mechanical Engineering)

धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग (Metallurgical and Materials Engineering)

रविवार, 15 फरवरी 2026

सुबह (Forenoon) पाली:

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering)

दोपहर (Afternoon) पाली: