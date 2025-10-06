Bihar Police Bharti: बिहार में कांस्टेबल सहित इन भर्तियों के लिए आवेदन आज से शुरू, ये रहा लिंक

Bihar Sarkari Naukri 2025: केंद्रीय चयन पर्षद ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के लिए बिहार सरकार ने काफी पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. आज यानी 6 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों कोऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा. अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 है. इस भर्ती के जरिए कुल 4128 पदों को भरा जाएगा. अलग-अलग पदों पर उसी के हिसाब से योग्यता मांगी गई है. जिसकी जानकारी आगे दी गई है.

शैक्षणिक योग्यता

मद्य निषेध सिपाही/ चलंत दस्ता सिपाही पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10+2 पास या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

कक्षपाल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राज्य शासन / केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद से इण्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा पास करनी होगी.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है. कक्षपाल पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

