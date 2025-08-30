GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, जानें कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी!

GATE 2026 Registration tips : देश की सबसे प्रमुख परीक्षाओं में से एक, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो हम आपको यहां 8 ऐसी गलतियां बताएंगे, जो आपको फॉर्म भरते समय बिल्कुल नहीं करनी हैं.

बहुत से लोग सोचते हैं, "अभी तो बहुत टाइम है, बाद में भर लेंगे." और फिर आखिरी दिनों में वेबसाइट स्लो हो जाती है, इंटरनेट नहीं चलता और आप मौके से चूक जाते हैं. इसलिए समय से फॉर्म भर दीजिए.

फॉर्म भरने से पहले GATE 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें. अगर आप एलिजिबिल नहीं हैं, तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं.

फॉर्म भरते समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सभी चीजें अपने पास रखें. एक-एक जानकारी ध्यान से भरें और सबमिट करने से पहले कम से कम दो बार चेक करें. स्पेलिंग की गलतियां बिल्कुल न करें.

रिसेन्ट खींची गई पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करें. फोटो में आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए. वहीं, सिग्नेचर भी साफ-सुथरा होनी चाहिए. जो साइज और फॉर्मेट (जैसे JPG, JPEG) मांगा गया है, उसी में अपलोड करें. गलत साइज की फोटो या सिग्नेचर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

अपने घर या रहने की जगह से सबसे पास और सुविधाजनक सेंटर चुनें. इससे परीक्षा वाले दिन आपको स्ट्रेस नहीं होगा.

हमेशा एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें. पेमेंट करते समय पेज को रिफ्रेश न करें या बैक बटन न दबाएं. पेमेंट हो जाने के बाद उसका कंफर्मेशन पेज या मैसेज जरूर सेव कर लें.

एक चेकलिस्ट बना लें और हर पॉइंट को चेक करते जाएं.

फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा. इसे अपनी ईमेल पर सेव करें और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें. यह भविष्य में आपके कभी भी काम आ सकता है.