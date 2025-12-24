एग्जाम हॉल में घुसते ही भूल जाते हैं सब कुछ? बोर्ड परीक्षाओं से पहले जान लीजिए इस परेशानी का इलाज

Exam Tips: परीक्षा का नाम सुनते ही अच्छे-भले छात्र तनाव में आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपने साल भर मेहनत की, सब कुछ याद किया, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में कदम रखा या सवाल सामने आया, दिमाग सुन्न (Blank) हो गया. इसे 'एग्जाम फोबिया' या 'परफॉर्मेंस एंग्जायटी' कहते हैं. अगर आप भी बोर्ड परीक्षाओं से पहले इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो घबराएं नहीं. ऐसे में बच्चों को एग्जाम से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वे बिना डर के एग्जाम अच्छे से दें पाएं.

परीक्षा से पहले की तैयारी (The Foundation)

जब आप किसी विषय को रटते हैं, तो दिमाग उसे 'शॉर्ट-टर्म मेमोरी' में रखता है, जो तनाव में गायब हो सकती है. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो वह 'लॉन्ग-टर्म मेमोरी' का हिस्सा बन जाता है.

केवल पढ़ने से जानकारी आंखों के सामने से गुजरती है, लेकिन लिखने से वह दिमाग में छप जाती है. नोट्स बनाने और फ्लोचार्ट का उपयोग करने से याददाश्त मजबूत होती है.

घर पर ही एग्जाम हॉल जैसा माहौल बनाकर पेपर सॉल्व करें. इससे आपका डर खत्म होगा और टाइम मैनेजमेंट (Time Management) में सुधार आएगा.

लाइफस्टाइल में बदलाव करें

परीक्षा से एक रात पहले पूरी रात जागना सबसे बड़ी गलती है. दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद चाहिए. अधूरी नींद से ही 'मेमोरी लॉस' या सब कुछ भूलने की समस्या होती है. जंक फूड से बचें क्योंकि यह आपको सुस्त बनाता है, इसलिए खूब पानी पिएं, इससे दिमाग को हाइड्रेटेड रखने से एकाग्रता बढ़ती है.

एग्जाम हॉल के अंदर क्या करें?

जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठें, 2-3 मिनट गहरी सांस लें. इससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी और तनाव का स्तर (Cortisol) कम होगा.

पेपर मिलते ही लिखना शुरू न करें, पहले 15 मिनट पूरे पेपर को पढ़ें. जो सवाल सबसे अच्छे से आते हैं, उन्हें टिक करें. जब आप आसान सवालों के जवाब लिखना शुरू करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और दिमाग धीरे-धीरे कठिन सवालों के जवाब भी 'रिकॉल' करने लगता है.

अगर कोई सवाल नहीं आ रहा, तो उस पर अटकें नहीं. उसे छोड़कर आगे बढ़ें. अक्सर जब हम दूसरे सवालों के जवाब लिख रहे होते हैं, तो भूली हुई जानकारी अपने आप याद आ जाती है.



