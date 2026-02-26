डेटा साइंस की पढ़ाई के लिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, नोट कर लें नाम

आज के समय में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इसके साथ करियर के नए मौके भी बढ़ रहे हैं. पहले जहां स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सबसे अच्छा ऑप्शन मानते थे, अब डेटा साइंस इंजीनियरिंग तेजी से नई पसंद बनती जा रही है. आज कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो डेटा को समझ सकें और उससे काम की जानकारी निकाल सकें. AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हर सेक्टर में डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ रही है. यही कारण है कि अब ज्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं.

डेटा साइंस इंजीनियरिंग क्या है

डेटा साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें बड़े डेटा को समझना और उससे जरूरी जानकारी निकालना सिखाया जाता है. इसमें डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग और स्टेटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं. ये कोर्स स्टूडेंट्स को सिखाता है कि कंपनियों के लिए डेटा का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि सही फैसले लिए जा सकें.

डेटा साइंस की पढ़ाई के लिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज

1. IIT Madras

आईआईटी मद्रास भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है. यहां डेटा साइंस से जुड़े कोर्स आसान तरीके से पढ़ाए जाते हैं. कॉलेज में नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई होती है. यहां से पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब के मौके मिलते हैं.

2. IIT Kanpur

आईआईटी कानपुर अपने अच्छे पढ़ाई सिस्टम के लिए जाना जाता है. यहां डेटा साइंस और AI से जुड़े कई कोर्स मिलते हैं. कॉलेज में प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. यही वजह है कि यहां के स्टूडेंट्स को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है.

3. IIT Roorkee

आईआईटी रुड़की भारत का एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है. यहां डेटा साइंस की पढ़ाई नए तरीके से कराई जाती है. स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है. यहां से पढ़े स्टूडेंट्स बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं.

4. BITS Pilani

बिट्स पिलानी प्राइवेट सेक्टर का एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है. यहां डेटा साइंस से जुड़े कई कोर्स कराए जाते हैं. कॉलेज में इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है. प्लेसमेंट के मामले में भी इसका रिकॉर्ड अच्छा है.

5. IIIT Hyderabad

आईआईआईटी हैदराबाद डेटा साइंस और AI के लिए जाना जाता है. यहां स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई कराई जाती है. कॉलेज में रिसर्च के अच्छे मौके मिलते हैं. यही वजह है कि यहां के स्टूडेंट्स की डिमांड कंपनियों में रहती है.

6. VIT Vellore

वीआईटी वेल्लोर भी डेटा साइंस की पढ़ाई के लिए अच्छा ऑप्शन है. यहां स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस के साथ पढ़ाई मिलती है. कॉलेज में नई टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स मिलते हैं. प्लेसमेंट के अच्छे मौके भी मिलते हैं.

करियर के अवसर

डेटा साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट और AI इंजीनियर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं. बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और टीसीएस इस फील्ड में प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं.

सैलरी और फ्यूचर

भारत में एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट की सैलरी लगभग 6 से 12 लाख रुपये प्रति साल तक हो सकती है. अनुभव बढ़ने पर ये 20 लाख या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है. विदेशों में ये पैकेज और ज्यादा होता है.