यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा IIT है सबसे ऊपर? देख लीजिए पूरी लिस्ट

Top IIT in India: इंजीनियरिंग करने का सपना देख रहे तमाम स्टूडेंट ITT से पढ़ाई करना चाहते हैं. हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स IIT-JEE की परीक्षा में शामिल होते हैं. सिर्फ कुछ ही क्वॉलिफाई कर अपनी पसंदीदा आईआईटी में एडमिशन पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन-सा आईआईटी टॉप पर है. अगर नहीं, तो 'NIRF Ranking 2025' आपके बहुत काम की है. आइए जानते हैं भारत का नंबर-1 IIT कौन सा है, टॉप 10 में कौन-कौन से कॉलेज शामिल हैं.

NIRF रैंकिंग क्या होती है

NIRF (National Institutional Ranking Framework) की रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है. इसमें कॉलेजों को पढ़ाई की क्वालिटी, टीचर्स, रिसर्च, प्लेसमेंट और फैसिलिटी जैसे कई फैक्टर्स पर जांचा जाता है. ये लिस्ट परफॉर्मेंस की होती है. हर साल यह जारी की जाती है.

नंबर-1 आईआईटी कौन-सा है

NIRF रैंकिंग 2025 में एक बार फिर आईआईटी मद्रास ने बाजी मार ली है. लगातार अच्छे रिजल्ट, मजबूत रिसर्च और शानदार प्लेसमेंट के दम पर IIT मद्रास एक बार फिर देश का नंबर-1 इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है. यहां पढ़ाई करना हर स्टूडेंट्स का सपना होता है.

NIRF Ranking 2025: टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज

IIT मद्रास- पढ़ाई, रिसर्च और प्लेसमेंट तीनों में मजबूत पकड़ IIT दिल्ली- देश के सबसे पॉपुलर IITs में से एक, स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस IIT बॉम्बे- इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर के लिए जाना जाता है. IIT कानपुर- स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम और टेक्निकल पढ़ाई के लिए फेमस IIT खड़गपुर- भारत का सबसे पुराना IIT, रिसर्च में लगातार आगे. IIT रुड़की- टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा नाम IIT हैदराबाद- नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कोर्सेस के लिए टॉप IIT गुवाहाटी- नॉर्थ-ईस्ट का टॉप आईआईटी, तेजी से आगे बढ़ता इंस्टीट्यूट NIT तिरुचिरापल्ली- टॉप 10 में शामिल होने वाला सबसे हाई रैंक वाला नॉन-आईआईटी कॉलेज IIT BHU (वाराणसी)- इंजीनियरिंग के साथ-साथ अपनी ऐतिहासिक पहचान

स्टूडेंट्स के लिए ये रैंकिंग क्यों जरूरी है?

अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज चुनने में कन्फ्यूज हैं, तो ये रैंकिंग आपको सही फैसला लेने में मदद करती है. अगर आप पूरी लिस्ट, बाकी कॉलेजों की रैंक और डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो nirfindia.org पर जाकर ऑफिशियल रैंकिंग चेक कर सकते हैं.

