CBSE Date Sheet 2027: मैथ्स से लेकर साइंस तक, किस सब्जेक्ट में कितना गैप? ये रही पूरी PDF

CBSE की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है. पिछले कई दिनों से बोर्ड के लाखों छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पूरा एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं. पिछली बार की तुलना में इस बार एक दिन पहले यानी 16 फरवरी से परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है. 10वीं की परीक्षाएं मार्च में ही खत्म हो जाएंगी, वहीं 12वीं के एग्जाम अप्रैल तक चलेंगे. आइए जानते हैं कि बड़े विषयों के बीच इस बार कितना गैप दिया गया है.

कक्षा 10 की परीक्षाओं के बीच गैप

सबसे पहले पेंटिंग की परीक्षा 16 फरवरी 2027, मंगलवार को होगी.

इसके बाद गणित का एग्जाम 17 फरवरी 2027 यानी ठीक अगले दिन है, हालांकि पेंटिंग कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है.

गणित की परीक्षा के अगले दिन यानी 18 फरवरी को होम साइंस की परीक्षा है

इसके बाद 22 फरवरी 2027, सोमवार को साइंस का एग्जाम होगा, 19 और 20 फरवरी को अन्य वोकेशनल विषय/छुट्टी के बाद, होम साइंस से करीब 3 दिन का गैप है.

कंप्यूटर एप्लीकेशन/आईटी का एग्जाम 24 फरवरी 2027 को होगा. इसमें साइंस के बाद 1 दिन का गैप मिलेगा.

इंग्लिश का पेपर 26 फरवरी 2027, शुक्रवार को होगा. इसमें भी एक दिन का गैप दिया गया है.

संस्कृत का पेपर 1 मार्च 2027, सोमवार को होगा. 27 फरवरी के बाद बीच में रविवार की छुट्टी मिलाकर 1 दिन का गैप है

2 मार्च को फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर एग्जाम होगा.

हिंदी का पेपर 3 मार्च 2027 को होगा.

इस बीच 4, 5 और 6 मार्च को तेलुगु, रशियन, पर्सियन और बाकी अन्य भाषाओं की परीक्षा है.

हिंदी के बाद सोशल साइंस का एग्जाम 8 मार्च 2027 को है, इनमें करीब 4 दिन का गैप दिया गया है CBSE Date Sheet PDF - CBSE Date Sheet

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बीच गैप

साइंस स्ट्रीम के विषयों का गैप

12वीं के छात्रों को पहली परीक्षा फिजिक्स की देनी है, जो 16 फरवरी 2027 को होगी.

इसके बाद केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी 2027 को है, जिसमें फिजिक्स के बाद 10 दिन का अच्छा गैप मिला है.

केमिस्ट्री के बाद 9 मार्च 2027 को मैथ्स का पेपर है, इसमें भी करीब 10 दिन का गैप मिल रहा है.

बायोलॉजी का पेपर 25 मार्च को होगा, इसमें भी काफी अच्छा गैप मिल रहा है.

कॉमर्स स्ट्रीम के विषयों का गैप

अकाउंटेंसी का एग्जाम 23 फरवरी 2027 को होगा.

16 मार्च 2027 को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है. अकाउंटेंसी के बाद इकोनॉमिक्स के लिए लगभग 20 दिन का लंबा गैप है.

बिजनेस स्टडीज का पेपर 1 अप्रैल 2027 को होगा, इकोनॉमिक्स के बाद बिजनेस स्टडीज के बीच लगभग 15 दिन का गैप मिलता है.

ह्यूमैनिटीज/आर्ट्स स्ट्रीम