विज्ञापन

सीबीएसई 10वीं के छात्रों पर नहीं लटकेगी फेल होने की तलवार, वही पुराना फॉर्मूला रहेगा चालू

CBSE Mark Distribution : सीबीएसई (CBSE) ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि पास होने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. स्टूडेंट्स को लिखित परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के कुल अंकों में 33 फीसदी हासिल करना होगा.

Read Time: 2 mins
Share
सीबीएसई 10वीं के छात्रों पर नहीं लटकेगी फेल होने की तलवार, वही पुराना फॉर्मूला रहेगा चालू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब हरियाणा के सोनीपत स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक ने CBSE के एक वेबिनार में इस बारे में सवाल पूछा.

CBSE Passing Marks 2026 Rule : पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और स्कूलों के बीच यह चर्चा तेज थी कि क्या छात्रों को बोर्ड परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट दोनों में अलग-अलग 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे. न्यू एकेडेमिक फ्रेमवर्क (2026-27) से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के बाद इस तरह की आशंकाएं सामने आई थीं. अब सीबीएसई (CBSE) की ओर से जारी स्पष्टीकरण ने इस भ्रम को दूर कर दिया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि कक्षा 10 के पास होने के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. छात्रों को किसी भी विषय में पास होने के लिए पिछले नियम की तरह कुल 33 प्रतिशत नंबर ही हासिल करने होंगे.

80 अंक का एग्जाम, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट

बोर्ड के अनुसार कक्षा 9 और 10 में रिटेन एग्जाम 80 अंकों की होगी, जबकि 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे. फाइनल रिजल्ट दोनों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा. हालांकि CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्रों के लिए दोनों हिस्सों में शामिल होना अनिवार्य है. केवल बोर्ड परीक्षा देकर या केवल इंटरनल असेसमेंट करवाकर पास नहीं हुआ जा सकता. स्टूडेंट्स को दोनों प्रोससे पूरी करनी होंगी.

कैसे पैदा हुआ था कंफ्यूजन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब हरियाणा के सोनीपत स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक ने CBSE के एक वेबिनार में इस बारे में सवाल पूछा. वेबिनार में बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10 में पास होने के लिए लिखित परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के कुल अंकों में 33 फीसदी नंबर पर्याप्त हैं. वहीं, कक्षा 12 के लिए नियम अलग हैं. 12वीं में जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी होती है, वहां दोनों हिस्सों में अलग-अलग 33 फीसदी अंक लाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- क्या आपके अंदर भी है एक्टिंग का कीड़ा, बनना चाहते हैं एक्टर ? जानिए भारत के 5 बेस्ट एक्टिंग स्कूल और कोर्स डिटेल्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com