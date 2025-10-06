विज्ञापन

Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ी

Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की तारीखों को बढ़ा दिया है. जो स्टूडेंट्स अबतक आवेदन नहीं कर पाएं हैं वे अप्लाई कर लें.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ी
नई दिल्ली:

BSEB Board Exam 2026: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर आई है. बोर्ड ने एग्जाम के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है. अब स्टूडेंट्स आवेदन फॉर्म 12 अक्टूबर 2025 तक भर सकेंगे. बोर्ड ने आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दी है. इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी है.

जो स्टूडेंट्स अबतक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट्स ने फीस जमा कर दी है, लेकिन आवेदन फॉर्म नहीं भरा है वे जल्दी आवेदन कर लें. बोर्ड ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने साइन किया हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति के पोर्ट पर अपलोड नहीं किया है  वे उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है. 

Bihar Board Exam 2026: ऐसे करें आवेदन

  • बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं.
  • होम पेज पर Bihar Board Exam 2026 Secondary/Senior Secondary लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक नया नया पेज खुलेगा.
  • अपनी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • आवेदन फॉर्म भरें और सभी डिटेल्स सही सही डालें.
     

ये भी पढ़ें-Delhi Sarkari Naukri 2025: दिल्ली में टीजीटी टीचरों की निकली 5346 भर्ती, आवेदन की तारीख नोट कर लें 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Board Exam 2025, Bihar Board Exam 2026, Board Exam 2026, Bihar Board Exam 2025 Date Announced, Bihar Board Exam 2025 Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com