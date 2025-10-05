विज्ञापन

Delhi Sarkari Naukri 2025: दिल्ली में टीजीटी टीचरों की निकली 5346 भर्ती, आवेदन की तारीख नोट कर लें

Delhi School: दिल्ली की सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सुनहरा मौका है. अगर आप इस सरकारी नौकरी को करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं.

नई दिल्ली:

TGT post Government Schools Bharti: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सरकारी स्कूलों में वैकेंसी निकली है. दिल्ली के स्कूलों में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है.टीजीटी शिक्षक के पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को  शुरू हो जाएगी. इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत कई विषयों के लिए भर्ती निकली है. 

इस भर्ती के जरिए कुल 5,346 को भरा जाएगा. आवेदन करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2025 है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाना होगा. योग्यता की बात करें तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मे कम से कम 50 प्रतिशत नंबर होना चाहिए. 

आयु सीमा 

दिल्ली सरकारी टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 30 साल होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन साल की छूट दी गई है.

वैकेंसी डिटेल्स

  • टीजीटी (गणित) पुरुष 744 पोस्ट
  • टीजीटी (गणित) महिला 376  पोस्ट
  • टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष 869  पोस्ट
  • टीजीटी (अंग्रेजी) महिला 104  पोस्ट
  • टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष 310 पोस्ट
  • टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला 92 पोस्ट
  • टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष 630  पोस्ट
  • टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला 502  पोस्ट
  • टीजीटी (हिंदी) पुरुष 420 पोस्ट
  • टीजीटी (हिंदी) महिला 134 पोस्ट
  • टीजीटी (संस्कृत) पुरुष 342  पोस्ट
  • टीजीटी (संस्कृत) महिला 416  पोस्ट
  • टीजीटी (उर्दू) पुरुष 45  पोस्ट
  • टीजीटी (उर्दू) महिला 116  पोस्ट
  • टीजीटी (पंजाबी) पुरुष 67  पोस्ट
  • टीजीटी (पंजाबी) महिला 160  पोस्ट
  • ड्रॉइंग टीचर 527 पोस्ट
  • विशेष शिक्षा शिक्षक 120 पोस्ट
  • कुल रिक्तियां 5,346

सैलरी

लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी.

