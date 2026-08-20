1 लाख रुपये जीतने का मौका! MP के 102 छात्रों को मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण स्कॉलरशिप

अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. भगवान श्रीकृष्ण मेधावी स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए 102 स्टूडेंट्स को 1-1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. अच्छी बात ये है कि इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. बस 30 सितंबर 2026 से पहले फॉर्म भरना होगा. अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

102 स्टूडेंट्स को मिलेगा 1 लाख रुपये

इस प्रतियोगिता में कुल 102 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा. हर विनर को 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी. पोस्टर के मुताबिक ये इनाम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर दिया जाएगा. ऐसे में पढ़ाई में अच्छा करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है.

इस प्रतियोगिता का मकसद क्या है

भगवान श्रीकृष्ण मेधावी स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं है. इसके जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपरा के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा. यानी पढ़ाई के साथ नई चीजें सीखने पर भी फोकस किया जाएगा.

ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

वहां भगवान श्रीकृष्ण मेधावी स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन प्रतियोगिता का लिंक खोलें.

अपना रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें.

सारी जानकारी एक बार अच्छे से चेक करें.

इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

लास्ट डेट मिस न करें

अगर आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने में देरी न करें. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है. आखिरी दिन वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कत आ सकती है, इसलिए पहले ही फॉर्म भर देना बेहतर रहेगा.

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