बिना APAAR आईडी के जमा होंगे 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म : MP board

MP Board APAR ID : मध्य प्रदेश बोर्ड ने आज अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स (x) पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 10 वीं और 12वीं के छात्र बिना APAAR आईडी के अपने बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भर सकेंगे. जारी नोटिस में एमपी बोर्ड ने कहा ने इसे 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया है. यानी जिस छात्र की APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी बनी है वह फार्म में भर सकता है और जिसकी नहीं है वह छोड़ सकता है. हालांकि मध्य प्रदेश बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026-27 सत्र में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगी.

आपको बता दें कि अभी सभी छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी है. ऐसे में कई छात्र परीक्षा से वंचित रह जाते. इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया.



