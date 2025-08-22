विज्ञापन

बिना APAAR आईडी के जमा होंगे 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म : MP board

आपको बता दें कि अभी सभी छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी है. ऐसे में कई छात्र परीक्षा से वंचित रह जाते, इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया.

Read Time: 1 min
Share
बिना APAAR आईडी के जमा होंगे 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म : MP board
मध्य प्रदेश बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026-27 सत्र में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगी.

MP Board APAR ID : मध्य प्रदेश बोर्ड ने आज अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स (x) पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 10 वीं और 12वीं के छात्र बिना APAAR आईडी के अपने बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भर सकेंगे. जारी नोटिस में एमपी बोर्ड ने कहा ने इसे 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया है. यानी जिस छात्र की APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी बनी है वह फार्म में भर सकता है और जिसकी नहीं है वह छोड़ सकता है. हालांकि मध्य प्रदेश बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026-27 सत्र में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगी.

NCERT का फुल-फॉर्म क्या है? जानिए क्या होता है इसका काम

आपको बता दें कि अभी सभी छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी है. ऐसे में कई छात्र परीक्षा से वंचित रह जाते. इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया.

 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP News, MP Education News, Madhya Pradesh Education News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com