NCERT का फुल-फॉर्म क्या है? जानिए क्या होता है इसका काम

Full Form Of NCERT: एनसीईआरटी जब भी कोई नया मॉड्यूल लेकर आता है तो वो सुर्खियों का हिस्सा बन जाता है. इस बार एनसीईआरटी ने एक खास मॉड्यूल जारी किया है जिसमें कक्षा 3 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा. एनसीईआरटी इस मॉड्यूल के बाद से चर्चा में आ गया है. बहुत से लोगों को एनसीईआरटी के बारे में ढंग से नहीं पता है. ऐसे में आइए आपको इसकी फुल फॉर्म से लेकर इतिहास के बारे में बताते हैं.

क्या है एनसीईआरटी और इसकी फुल फॉर्म

एनसीईआरटी का फुल-फॉर्म National Council of Educational Research and Training है. इसे हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं. एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है. इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाना और इसमें सुधार लाना है.

एनसीईआरटी क्या करता है काम

एनसीईआरटी कई काम करता है. कक्षा 1 से 12 का सिलेबस तैयार करता है. जिसका इस्तेमाल देश में CBSE और कई राज्य बोर्डों में किया जाता है. ये शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती है और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करती है. इसके अलावा टीचिंग किट, मल्टीमीडिया सामग्री और पत्रिकाएं पब्लिश करती है. इसके अलावा समय-समय पर, एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) तैयार किया है, जैसे कि NCF 2005 और हाल ही में NCF 2023, जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और कंटेंट को डिफाइन करते हैं.



1970 और 80 के दशक में, एनसीईआरटी ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काम करना शुरू किया और एजुकेशन टेलीविजन प्रोग्राम (ETV) और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण को बढ़ावा दिया.