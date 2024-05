Yuvraj Singh: T20 WC से पहले युवराज ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया मौजूदा पीढ़ी का 'सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज', खौफ खाते हैं विश्व क्रिकेट के बड़े गेंदबाज़

Yuvraj Singh on Best Player of this Generation

Yuvraj Singh Statement on Virat Kohli: भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने बल्लेबाजी के तावीज़ विराट कोहली की सभी प्रारूपों में "इस पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज" के (Yuvraj Singh Said Virat kohli is the Best Batter of this generation) रूप में सराहना की और बताया कि 35 वर्षीय खिलाड़ी को क्या खास बनाता है. आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में, कोहली (Virat Kohli in ODI WC 2023) का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और रन चार्ट में शीर्ष पर रहे. कोहली, जो छठी बार टी20 विश्व कप (T20 WC 2024) टूर्नामेंट में भाग लेंगे, की नजरें इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर टिकी हैं. युवराज ने कहा कि यह स्टार बल्लेबाज किसी से भी ज्यादा विश्व कप पदक जीतने का हकदार है. 2011 विश्व कप विजेता अभियान में भाग लेने के बाद, युवराज ने कहा कि (Yuvraj Singh on Virat Kohli) कोहली एक और विश्व कप पदक जीतने के हकदार थे.

विराट कोहली को लेकर युवराज सिंह ने कहा