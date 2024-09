"वह अपने करियर में ...", यूनिस खान की भविष्यवाणी, बताया बाबर आजम कितना रन बना पाएंगे

Younis Khan Prediction on Babar Azam : पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज यूनिस खान ने बाबर आजम (Younis Khan on Babar Azam) को लेकर भविष्यवाणी की है, यूनिस खान ने बताया है कि बाबर आजम अपने करियर में कितना रन बना पाएंगे. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी यूनिस खान ने सुझाव दिया है कि अगर बाबर आजम को नेशनल टीम के लिए लगातार रन बनाना है तो उन्हें विवादों से बचना चाहिए. यूनिस खान ने बाबर को लेकर बात की और कहा, " बाबर को कप्तानी इसलिए दी गई थी क्योंकि वह बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी थे. अब उन्हें एक बेहतर क्रिकेटर बनना है तो विवादित बातों से दूर रहना चाहिए और उनका ध्यान अपनी बल्लेबाजी पर होना चाहिए. टीम की कप्तानी से बड़ी चीजें हैं और बाबर को यह तय करना होगा कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है. मैंने अपने करियर में 10,000 रन बनाए और मुझे लगता है कि बाबर आजम 15,000 रन बना सकते हैं" (How many runs will Babar Azam be able to score in his career)

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "उन्हें अपने खेल पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित किया था."

यूनिस ने बाबर के अलावा पाकिस्तानी बोर्ड की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि "किराना विक्रेताओं और फल विक्रेताओं को देश के शीर्ष क्रिकेट निकाय की तुलना में खेल के बारे में बेहतर जानकारी है. ऐसा लगता है कि पीसीबी को कुछ भी पता नहीं है..यहां तक ​​कि किराना विक्रेताओं और फल विक्रेताओं को भी पता है कि कप्तान कौन होना चाहिए. मेरे जैसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर नहीं रखा जाना चाहिए. अगर इससे घरेलू क्रिकेट को बेहतर बनाने में मदद मिलती है तो मैं खिलाड़ियों को मुफ्त में ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं."

बता दें कि बाबर आजम वनडे और टी-20 में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करते हैं. वहीं, शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान हैं. जिस तरह से बाबर आजम का फ्लॉप शो जारी है उसने यह बहस खत्म कर दिया है कि कोहली और बाबर में कौन बेस्ट है. अब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के बाबर आजम की असली परीक्षा होने वाली है.