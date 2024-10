IND vs BAN: टीम इंडिया का नया 'युवराज', विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों के बीच हड़कंप, साल 2024 में बल्ले से मचा रहा है तहलका

Most International Runs for India in 2024: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं, टीम इंडिया अब बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 मुकाबला खेलेगी जो 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी. मुकाबले का फॉर्मेट भले ही अलग होगा लेकिन टीम इंडिया ने तो टेस्ट सीरीज के दौरान ही ये दिखा दिया की अब बल्लेबाज़ी का अंदाज़ बदल चुका है, अब ये बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है की कैसे टीम इंडिया के धुआंधार बल्लेबाज़ों को वो रोक पायेगी.

नए युग के युवराज बनें यशस्वी जायसवाल

टीम इंडिया के लिए दमदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दोनों की पारियों में अर्धशतक जमाया है. टीम इंडिया के लिए दमदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दूसरी पारी में उनका बल्ला नहीं चला, मगर जैसे ही दूसरे टेस्ट में मौका आया, जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच के दोनों की पारियों में अर्धशतक जमाया है.

हर फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाज़ी का छाप छोड़ चुके जायसवाल साल 2024 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन (Most Runs in a Year 2024 by Indian Batter) बनाने के मामले में नंबर 1 भारतीय बल्लेबाज़ बन गए हैं, जायसवाल अब तक अपने 23 पारियों में 1222 रन के साथ पहले पायदान पर हैं, उनके बाद दूसरे पायदान पर हैं कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने 29 पारियों में 1032 रन बनाये हैं और तीसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं जिन्होंने 26 पारियों में 985 रन बनाये हैं

Most runs in International cricket for India in 2024:



Yashasvi Jaiswal - 1222 runs (23 innings)

Rohit Sharma - 1032 runs (29 innings)

Shubman Gill - 985 runs (26 innings) pic.twitter.com/IDJUUFNdNH — Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2024

टी20 सीरीज से पहले ही टीम इंडिया ने बैजबॉल अंदाज़ (Team India Bazball Cricket vs BAN में दूसरे टेस्ट की पहली पारी में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी टीम द्वारा सबसे तेज़ 50, 100 और150 रनों का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया थाभारत ने पहली में 52 रन की बढ़त हासिल कर पारी घोषित कर दी, जिसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने आई बांग्लादेश की टीम को भारत ने पांचवे दिन लंच के पहले ही 146 रनों पर समेट दिया और भारत को जीत के लिए मात्र 95 रन का लक्ष्य दे पाई जिसे भारत ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया और सात विकेट से मुकबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर लिया.