"बड़ी गाड़ियां, फ्लाइट में ट्रैवल, वीआईपी ट्रीटमेंट..." मोहम्मद कैफ ने रोहित-विराट के रणजी से गायब रहने पर दिया बड़ा बयान

भारत के पूर्व क्रिकेट मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से मौजूदा रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के पांचवें दौर में हिस्सा लेने का आग्रह किया है. रणजी का पांचवा दौर बुधवार से शुरू होगा. भारतीय टीम को घर पर टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा है. सीनियर खिलाड़ी इस दौरान बल्ले से विफल रहे. ऐसे में कई दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं कि सीनियर खिलाड़ी घरेलू सर्किट में क्यों नहीं खेल रहे हैं.

बता दें, भारत को अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और डाउन अंदर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है क्योंकि भारत अगर इसे 4-0 से नहीं जीतता है तो उसके फाइनल में पहुंचने की संभावना, उसके हाथ में नहीं रहेगी.

सितंबर में दिलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ था और भारत के लंबे टेस्ट शेड्यूल को देखते हुए भारतीय सेलेक्टर्स ने कई खिलाड़ियों के लिए इसमें खेलना अनिवार्य कर दिया था. लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को इससे छूट दी गई थी. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को मिली हार के बाद रोहित और विराट के घरेलू क्रिकेट से बाहर रहने पर सवाल उठ रहे हैं.

वहीं अब मोहम्मद कैफ ने घरेलू सर्किट से सीनियर खिलाड़ियों के बाहर रहने पर कहा,"अगर उनको फॉर्मे चाहिए, अगर उनको घंटो वहां बैटिंग करनी है, समय बिताना है, अगर आपने जाकर सौ मारा, उसका फायदा मिलता ही मिलता है. अगर आपने रणजी में जाकर सौ मारा है, तो ये जो फॉर्म है, अपने आप में एक मनोबल बढ़ जाता है, इसका फायदा मिलता है."

