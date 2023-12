आखिर विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज? बीसीसीआई ने दिया ये जवाब

Virat Kohli And Rohit Sharma not in ODIs, T20Is Team: विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज

Why Virat Kohli And Rohit Sharma not in ODIs, T20Is Team: दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. दिल्ली में गुरूवार को आयोजित हुई चयनकर्ताओं की बैठक के बाद बीसीसीआई ने अफ्रीकी दौरे पर टी20 अंतरराष्ट्रीय, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. हालांकि, टी20 और वनडे सीरीज के लिए जिस टीन का ऐलान किया गया है उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं है. विराट कोहली ने हाल ही में समाप्त हुए आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में रनों का अंबार लगाया था. विराट कोहली के बल्ले से आग बरसी थी. दूसरी तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे और उन्होंने भारत को पूरे टूर्नामेंट तेज शुरुआत दिलाई थी, जिसका टीम को फायदा हुआ था. ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को नाम ना होना फैंस के लिए हैरान करने वाला है. हालांकि, इन दोनों खिलाड़ियों का टीम में जगह ना मिलने के फैसला बोर्ड का नहीं बल्कि इन खिलाड़ियों का ही है.