"मुझे लगता है कि...", भारत का अगला जसप्रीत बुमराह कौन बन सकता है ? खुद दिग्गज गेंदबाज ने बताया

Who will be India's next Jasprit Bumrah: भारत का अगला जसप्रीत बुमराह कौन होगा. इस सवाल का जवाब खुद बुमराह ने दिया है. बता दें कि विश्व क्रिकेट में बुमराह जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुंचना किसी भी गेंदबाज के लिए लगभग नामुमकिन सा है. बुमराह भारत के ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज बन गए हैं. ऐसे में अब क्या विश्व क्रिकेट को कभी दूसरा बुमराह मिल सकेगा. इस सवाल का जवाब खुद बुमराह ने दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में बुमराह ने इस बारे में बात की है.

दरअसल, इंटरव्यू में बुमराह से पूछा गया कि, "आपको कौन सा गेंदबाज़ लगता है कि एक दिन वह अगला जसप्रीत बुमराह बन सकता है?" इस सवाल पर दिग्गज गेंदबाज ने रिएक्ट किया और कहा, देखिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझसे बेहतर बनेगा.. सिराज, अर्शदीप, भावेश, मुकेश - आगे बढ़ो और और भी बेहतर करो." यानी बुमराह को भरासा है कि आने वाले समय में ये गेंदबाज अपनी कमाल विश्व क्रिकेट में दिखाएंगे.

बता दें कि बुमराह ने साल 2016 में वनडे में अपना पहला मैच खेला था. वही,टेस्ट में बुमराह ने साल 2018 में डेब्यू किया था. वनडे में बुमराह ने अबतक 89 मैच में कुल 149 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा टेस्ट में बुमराह के नाम 36 मैच मैच में कुल 159 विकेट दर्ज है. बुमराह भारत के लिए सबसे अहम गेंदबाज हैं. टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत को दिलाने में बुमराह ने अहम किरदार निभाया था. बुमराह ने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 15 विकेट लेने में सफल रहे थे. जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया था. इसके अलावा साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का जलवा देखने को मिला था. बुमराह ने 20 विकेट निकाले थे.

वसीम अकरम भी बुमराह को मानते हैं ऑल टाइम ग्रेटेस्ट गेंदबाज

वसीम अकरम भी बुमराह को विश्व क्रिकेट का महान गेंदबाज मानते हैं, जसप्रीत बुमराह को लेकर अकरम ने कहा है कि बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजों के लिए काल हैं. ऐसा गेंदबाज सदी में एक बार आते हैं.