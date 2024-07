Sarabjot Singh Olympics 2024 Paris: कौन हैं सरबजोत सिंह जो अब पेरिस ओलिंपिक में लगाएंगे कांस्य पदक पर निशाना

Who is Sarabjot Singh Paris Olympic 2024: पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है. भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाली मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ सोमवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के कांस्य पदक के मुकाबले के लिये भी क्वालीफाई कर लिया. मनु और सरबजोत ने मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक के दौर में प्रवेश किया जहां उनका सामना मंगलवार को कोरिया से होगा. सरबजोत सिंह एक भारतीय निशानेबाज हैं जो शूटिंग के खेल में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है.

सरबजोत सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गाँव में हुआ था. वो एक सामान्य परिवार से आते हैं. उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनकी निशानेबाजी की यात्रा में हर संभव साथ दिया. सरबजोत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में प्राप्त की. बचपन से ही उनका झुकाव खेलों की तरफ था और उन्होंने अपने स्कूली दिनों में ही निशानेबाजी की शुरुआत की थी. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहाँ अपनी निशानेबाजी की ट्रेनिंग को भी जारी रखा.

10 M Air Pistol Mixed Qualification Round



Manu Bhaker has a chance at another medal as she and Sarabjot Singh qualify for the Bronze Medal shoot-off with a score of 580 in the 10m Air Pistol Mixed Qualification Round! pic.twitter.com/qJQmELqAin