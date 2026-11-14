Who is Mohit Ulva: कौन हैं मोहित उल्वा? फाइनल में अकेले पलटी बाजी, पाकिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत

मोहित उल्वा बल्लेबाजी करने तब आए थे, तब टीम इंडिया ने 252 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे और टीम इंडिया एक बार फिर खिताबी मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी से हारती हुई दिख रही थी. लेकिन इसके बाद मोहित और मनल चौहान की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक हारे हुए मैच में भारत को जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. भारत 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बना. भारत की जीत के हीरो मोहित उल्वा रहे, जिन्होंने 26 गेंदों में नाबाद 49 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए. मोहित ने मनल के साथ नौंवे विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रनों की साझेदारी की.

कौन हैं मोहित उल्वा

मोहित उलवा 18 साल के हैं, जो दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी (मीडियम पेस) करते हैं और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. सौराष्ट्र के एज-ग्रुप सिस्टम से आगे बढ़ते हुए, उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम में अपनी जगह बनाई. 'स्पोर्टस्टार' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहित ने अपने गांव में टेनिस-बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया था. उनके पिता, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम करते हैं, उन्होंने ही मोहित को एक औपचारिक अकादमी में ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित किया.

उल्वा ने 'स्पोर्टस्टार' को बताया,"मेरे पिता को हमेशा से क्रिकेट में दिलचस्पी थी. जब मैं छोटा था, तो उन्होंने मुझमें कुछ खूबियां देखीं और उन्हें लगा कि मैं खेल सकता हूं." उन्होंने यह भी माना कि वह शुरुआत में इसलिए राजी हो गए थे "क्योंकि मैं पढ़ाई से बचना चाहता था."

मोहित उलवा ने जामनगर के क्रिकेट बंगलो में महेंद्रसिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया. ये वही कोच हैं जिन्होंने रवींद्र जडेजा को भी प्रशिक्षित किया था. चौहान के मार्गदर्शन में होने वाले सेशन की शुरुआत 24 या 25 वार्म-अप लैप्स से होती थी, जिसके बाद स्प्रिंट और ड्रिल कराए जाते थे. मोहित उलवा ने बताया,"जामनगर में मैंने सीखा कि फिटनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि महेंद्र सर ने इस पर बहुत काम किया था."

उन्होंने एक ऑफ़-स्पिनर के तौर पर शुरुआत की थी. चौहान ने उन्हें तेज़ गेंदबाज़ी (फ़ास्ट बॉलिंग) आज़माने की सलाह दी, क्योंकि वह दुबले-पतले थे और अच्छी दौड़ लगाते थे. उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा करना शुरू किया और धीरे-धीरे एक तेज़ गेंदबाज़ बन गया."

अपने पिता के राजकोट ट्रांसफर होने के बाद, मोहित उलवा ने सौराष्ट्र के लिए एज-ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू किया. कुछ साल पहले, उन्होंने जयदेव उनादकट के साथ सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में एक सीज़न खेला था. एक बार नेट्स में उनादकट को स्लोअर बाउंसर डालते देखकर, मोहित उलवा ने भी इसे आज़माया. उन्होंने बताया कि उनादकट ने उन्हें सलाह दी थी. "इसे कभी मत छोड़ना. अगर तुम इसे अच्छे से डाल पा रहे हो, तो इसे डालते रहो."

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