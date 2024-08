"बेबी गांगुली...", विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कौन है, क्रिस मॉरिस ने बताया

Who is Favorite upcoming player in The world cricket: साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज क्रिस मॉरिस (Chris Morris) ने विश्व क्रिकेट के अगले सुपरस्टार को लेकर अपनी राय रखी है. स्पोर्टसकीड़ा में दिए इंटरव्यू में मॉरिस ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो विश्व क्रिकेट के अगले सुपरस्टार हैं. मॉरिस उसे "बेबी गांगुली" कहते हैं. क्रिस मॉरिस ने बताया कि यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो विश्व क्रिकेट के नए सुपरस्टार हैं. मॉरिस ने जायसवाल को लेकर बात की और कहा कि, "मैंने उसे बल्लेबाजी करते हुए देखा है. हम उसे बेबी गांगुली कहते हैं. बाएं हाथ का बल्लेबाज है इसलिए नहीं बल्कि वह जिस अंदाज में बल्ले से गेंद को मारता है, उसे देखकर लगता है कि वह कितना बड़ा बल्लेबाज है."

क्रिस मॉरिस ने जायसवाल को लेकर बात की और कहा कि, "वह ऐसा बल्लेबाज है जो लगातार तीन से 4 घंटे तक बैटिंग कर सकता है, उसके पास अविश्वसनीय टैलेंट हैं. मैंने उसकी मेहनत देखी है. वह यकीनन मेरा वर्तमान क्रिकेट में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है."

बता दें कि यशस्वी जायसवाल इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ़ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में शानदार फॉर्म में थे. मुंबई के इस युवा ओपनर ने 5 मैचों में 712 रन बनाए, जिससे भारत ने सीरीज़ 4-1 से जीत ली थी. जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने टैलेंट से हर किसी को हैरान कर दिया था.

जायसवाल को भारत की टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. जायसवाल ने अबतक अपने करियर में 9 टेस्ट मैच में कुल 1028 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक लगाए हैं. जायसवाल ने अबतक दो दोहरा शतक ठोक चुके हैं. टी-20 इंटरनेशनल में जायसवाल ने 23 मैच खेले हैं और कुल 723 रन बनाए हैं. आईपीएल करियर की बात करें तो यशस्वी ने 52 मैच में कुल 1607 रन बनाए हैं. आईपीएल में जायसवाल के खाते में अबतक कुल 2 शतक और 9 अर्धशतत दर्ज है.

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में फिर से जायसवाल का दिखेगा कमाल

भारतीय टीम सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में एक बार फिर जायसवाल पर नजर रहेगी.