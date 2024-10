IND vs NZ: रोहित शर्मा या विराट कोहली, कौन है ड्रीम बैटिंग पार्टनर, सरफराज खान ने बताया

Sarfaraz Khan record in Test : न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs NZ, 1st Test) में सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने शानदार शतक जमाया. यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है. बेंगलुरु टेस्ट में सरफराज ने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 136 रनों की पार्टनरशिप की जिसने मैच को भारत के लिए बनाने का काम किया. कोहली और सरफराज ने 163 गेंद पर 136 रन की पार्टनरशिप की थी. बता दें कि कोहली 70 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, इसके बाद पंत के साथ मिलकर भी सरफराज ने ये खबर लिखे जाने तक 113 रनों की पार्टनरशिप कर ली है. सरफराज के शतक ने भारत के लिए मैच बना दिया. एक ओर जहां सरफराज विराट कोहली को अपना फेवरेट बल्लेबाज मानते हैं तो वहीं, फेवरेट बैटिंग पार्टनर के तौर पर सरफराज ने विराट कोहली को नहीं बल्कि रोहित शर्मा को चुना है.

Photo Credit: X/@jaydeep_singh28

दरअसल, स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सरफराज ने अपने फेवरेट बैटिंग पार्टनर को लेकर पूछे गए सवाल पर रिएक्ट किया. सरफराज से पूछा गया कि "आपका ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है". इसपर सरफराज ने कहा, "देखिए मैं विराट भाई के साथ बैटिंग कर चुका हूं और एबी डिविलियर्स के साथ भी बैटिंग कर चुका हूं. क्रिस गेल के साथ भी मैंने बल्लेबाजी की थी. अब मेरा सपना है कि रोहित भाई के साथ मैं बैटिंग करूं."

वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की बात करें तो बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में सरफऱाज बिना खाता खोले आउट हुए थे तो वहीं दूसरी पारी में शानदार शतक जमाने में सफल हो गए हैं. बता दें कि ऐसा कर सरफराज ने अपना नाम एक खास लिस्ट में शामिल कर लिया है.

सरफराज अब उन भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके नाम एक टेस्ट में पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज (List of Indian stars to score duck in first innings and a century in the second innings of the same game:)

सुनील गावस्कर- 0 और 118 (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1977)

दिलीप वेंगसरकर- 0 और 103 (बनाम इंग्लैंड, 1979)

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 0 और 109 (बनाम पाकिस्तान, 1989)

सचिन तेंदुलकर- 0 और 136 (बनाम पाकिस्तान, 1999)

शिखर धवन- 0 और 114 (बनाम न्यूजीलैंड, 2014)

विराट कोहली- 0 और 104 (बनाम श्रीलंका, 2017)

शुभमन गिल- 0 और 119 (बनाम बांग्लादेश, 2024)

सरफराज खान- 0 और 114* (बनाम न्यूजीलैंड, 2024)