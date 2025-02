वसीम अकरम और वकार वकार यूनुस में कौन था सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज ? अजय जडेजा के जवाब ने मचाई खलबली

Ajay Jadeja on Wasim Akram vs Waqar Younis: वसीम अकरम और वकार यूनुस (Who is better Wasim Akram or Waqar Younis) को विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है. जब दोनों एक साथ टीम में होते थे और विरोधी टीम के खिलाफ गेंदबाजी किया करते थे तो बल्लेबाजों का हाल बुरा हो जाता था. दोनों को दुनिय सबसे बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर रैंक करती है. वहीं, अब भारत के पूर्व दिग्गज अजय जडेजा ने वसीम अकरम और वकार यूनुस में से उस गेंदबाज को चुना है जो खेलने में सबसे ज्यादा मुश्किल था. बता दें कि अजय जडेजा (Ajay Jadeja) ने अपने करियर के दौरान दोनों गेंदबाजों का सामना किया है. ऐसे में टेन स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अजय जडेजा ने इस सवाल का जवाब दिया है.

जडेजा ने सीधे तौर पर वसीम अकरम को वकार यूनुस (Ajay Jadeja on Wasim Akram vs Waqar Younis) से ज्यादा खतरनाक गेंदबाज करार दिया है. अजय जडेजा ने कहा, देखिए दोनों गेंदबाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैं कहूंगा कि जो मुश्किल हालात वसीम पैदा करते थे, वह वकार नहीं कर पाते थे. इसलिए मैं पर्सनल तौर पर वसीम को वकार से ज्यादा खतरनाक मानता हूं."

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा, "जिन्होंने वसीम अकरम को खेला है, वही बता सकते हैं कि उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल होता था. दोनों दुनिया के खतरनाक गेंदबाज थे. इसमें कोई शक नहीं है. दोनों स्पेशल गेंदबाज थे. एक दाएं हाथ से गेंदबाजी कर कहर बरपाते थे तो वहीं दूसरे बाएं हाथ से गेंदबाजी कर बल्लेबाजों को परेशान करते थे. दोनों गेंदबाजों के सामना करना मुश्किल था. लेकिन मैं वसीम को यकीनन कहूंगा कि उनका सामना करना सबसे ज्यादा मुश्किल था.

जडेजा ने आगे ये भी कहा कि, "जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो वकार का सामना सबसे पहले मैंने किया था. उस समय वकार की गेंदबाजी का सामना करना मुश्किल था. लेकिन बाद में जब वसीम क्रिकेट में आए तो फिर इनका जलवा था. देखिए वकार मेरे दोस्त रहे हैं लंबे समय से लेकिन इसके बाद भी मैं यह कहूंगा कि वसीम अकरम जैसा गेंदबाज अबतक नहीं हुआ है और न कभी होगा. हम वसीम जैसे गेंदबाज को आगे कभी नहीं देख पाएंगे."