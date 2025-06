ऋषभ पंत नहीं, मार्क बाउचर ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर

Mark Boucher on greatest wicketkeeper after his time: साउथ अफ्रीका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर (Mark Boucher) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 998 शिकार किए हैं जो विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड है. बाउचर को दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर माना जाता है. ऐसे में अब उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे वो अपने बाद दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर मानते हैं. मार्क बाउचर ने चौंकाते हुए ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया है. ईएसपीएन के साथ बात करते हुए मार्क बाउचर ने भारत के दिग्गज विकेटकीपर रहे धोनी (Mark Boucher on Dhoni) का चुनाव किया है. इसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका के क्विटंन डीकॉक को अपने नाम दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर मानते हैं.

बता दें कि बतौर विकेटकीपर धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 829 शिकार किए हैं. बाउचर के बाद धोनी ऐसे दूसरे विकेटकीपर रहे हैं जिनकी विकेटकीपिंग की चर्चा बटोरने में सफल रहे. इसके अलावा डीकॉक ने अपने इंटरनेशनल करियर में बतौर विकेटकीपर 560 शिकार करने में सफलता हासिल की थी. (Most dismissals in career in Tests+ODIs+T20Is)

वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर की बात करें तो मार्क बाउचर के बाद दूसरे नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट हैं जिनके नाम 905 डिसमिसल करने का रिकॉर्ड है. तीसरे नंबर पर धोनी हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 829 डिसमिसल करने का कमाल दर्ज है. श्रीलंका के कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल करियर में 678 डिसमिसल किए हैं.

इसके बाद चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के इयान हिली हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 628 डिसमिसल करने में सफलता हासिल की है. इसके बाद पांचवें नंबर पर क्विटंन डीकॉक हैं, उन्होंने 560डिसमिसल बतौर विकेटकीपर इंटरनेशनल क्रिकेट में करने में कामयाबी हासिल की है.