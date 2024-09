अश्विन-जडेजा के बाद कौन होगा भारतीय टेस्ट टीम का अगला नियमित स्पिनर, ये दावेदार आए सामने

Who can be the Test spinner after Ashwin & Jadeja: अश्विन और जडेजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है. ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि अश्विन और जडेजा के बाद टेस्ट में भारत का अगला नियमित स्पिनर कौन हो सकता है. इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है. बता दें कि इस समय दलीप ट्रॉफी खेली जा रही है. दलीप ट्रॉफी में ऐसे स्पिनर सामने आए हैं जिन्होंने भविष्य के लिए उम्मीद जगाई है. हालांकि टीम के पास अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के तौर पर बड़ा विकल्प मौजूद है लेकिन इनके अलावा भी अब भारत के पास घरेलू क्रिकेट में ऐसे स्पिनर हैं जो आगे चलकर टेस्ट टीम में अपनी जगह बना सकते हैं. ऐसे में जानते हैं उन स्पिनरों के बारे में..

मानव सुथार (Manav Suthar)

बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने घरेलू क्रिकेट में अपने परफॉर्मेंस से खुद को साबित किया है. अपने पिछले दो रणजी सीजन में सुथार ने 55 विकेट लिए हैं, और यही कारण है कि उन्हें भविष्य का स्पिनर बताया जा रहा है. पिछले साल, जब भारत ने एशिया कप और विश्व कप से पहले अलूर में एक कैंप लगाया था, तब सुथार ने अपनी गेंदबाजी से सभी को चौंका दिया था. मानव सुथार का एक्शन पूर्व स्पिनर सुनील जोशी की याद दिलाता है. सुथार ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से अपनी काबिलियत को दिखाया है. अब लाल गेंद से भी सुथार लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. मानव एक बेहतरीन स्पिनर के तौर पर तैयार हो रहे हैं. उनके टैलेंट को देखकर यह समझा जा रहा है कि आने वाले समय में इस बाएं हाथ के स्पिनर को भारतीय टीम में जगह मिलेगी.

Photo Credit: Twitter

सौरभ कुमार

सौरभ कुमार (Saurabh Kumar) भी बाएं हाथ के स्पिनर हैं. 31 साल के सौरभ घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. सौरभ को बिशन सिंह बेदी से काफी प्रशंसा मिली है. सौरभ ने दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में सफलता का स्वाद चखा है और टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है लेकिन सौरभ लगातार अपनी गेंदबाजी पर मेहनत कर रहे हैं. बता दें कि सौरभ कुमार उत्तर प्रदेश के बागपत से ताल्लुक रखते हैं. 30 साल के सौरभ ने इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ मैच भी खेला था. सौरभ ने अबतक 70 फर्स्ट क्वलास मैच में 304 विकेट लिए हैं.

Photo Credit: Social media

आर साई किशोर (Ravisrinivasan Sai Kishore)

आर साई किशोर (Sai Kishore) पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में 53 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. दावेदारों में से 27 साल के किशोर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं. साई किशोर की सबसे बड़ी ताकत सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना और और साथ ही गेंद की गति में विविधता लाना है. उन्होंने घरेलू सर्किट में कड़ी मेहनत की है और पिछले रणजी सीजन में शानदार परफॉर्मेंस किया था. साई किशोर बल्लेबाजी में जडेजा और अश्विन जितने सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे साझेदारी बनाने में सक्षम एक भरोसेमंद बल्लेबाज भी माने जाते हैं. साई किशोर ने 40 फर्स्ट क्लास मैचों में अबतक कुल 168 विकेट हासिल कर चुके हैं.