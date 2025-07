WCL 2025 में क्या शाहिद अफरीदी से मिले अजय देवगन? वायरल तस्वीर का सच क्या है?

viral photo of Ajay Devgan meet Shahid Afridi: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को देखकर फैन्स काफी खफा हो गए. दरअसल, भारतीय खिलाड़ियों के बहिष्कार के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच लीजेंड्स मैच को रद्द कर दिया गया था जिसके बाद यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसको देखकर खासकर भारतीय क्रिकेट फैन्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे. सोशल मीडिया पर अजय देवगन को लेकर कई तरह की बातें शेयर की जाने लगी. लेकिन इस तस्वीर के पीछे का सच सामने आ ही गया है.

2024 की है तस्वीर

जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और विवाद पैदा कर रही है, वह दरअसल WCL के 2024 संस्करण की है, अजय बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत और पाकिस्तान के बीच WCL 2024 का फाइनल मैच देखने गए थे, जिसे भारत ने जीता था. यह तस्वीर उस समय की है.

भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से किया इंकार

शिखर धवन सहित कई भारतीय खिलाड़ियों के खेलने से इनकार के बाद ‘वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स' में भारत-पाकिस्तान के बीच मैच रद्द कर दिया गया. भारतीय खिलाड़ियों ने अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में इस मैच में शामिल होने से इनकार किया था.

इस टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण 18 जून को एजबेस्टन में शुरू हुआ था और इसका फाइनल मुकाबला दो अगस्त को खेला जाएगा। ‘इंडिया लीजेंड्स' की कप्तानी युवराज सिंह कर रहे हैं और टीम में हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और वरुण एरॉन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।