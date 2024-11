IND vs AUS: 'ये गेंद कमाल है' कुछ ऐसे गच्चा खा गए ट्रेविस हेड, बुमराह-विराट का सेलिब्रेशन हुआ वायरल

Jasprit Bumrah and Virat Kohli Celebrate Travis Head Wicket: भारत ने पर्थ स्टेडियम में पहले टेस्ट में शानदार जीत के करीब पहुंचकर चौथे दिन लंच से पहले दो विकेट चटकाए और उसके बाद दो और झटके दिए जिससे ऑस्ट्रेलिया उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. 12 रन पर तीन विकेट गवां कर आगे खेलते हुए मेजबान टीम ने उस्मान ख्वाजा (चार) को जल्दी ही खो दिया, जब सलामी बल्लेबाज ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में दे दिया.

हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की, स्टीव स्मिथ को कुछ समय के लिए शांत कर दिया और ट्रैविस हेड को उछाल भरी गेंदबाजी की, जिससे दोनों ने 62 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया की मैच की सबसे बड़ी साझेदारी बनाई लेकिन सिराज ने स्मिथ को 17 रन पर कैच आउट कराया, जिससे भारत के चेहरे पर मुस्कान लौट आई. इसके बाद अपने खास आक्रामक अंदाज में हेड ने ऑफ-साइड में कई बाउंड्री लगाई मगर शतक से चूक गए और 87 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने. बुमराह ने पंत के हाथों हेड के कैच कराया.

Better call Bumrah 🤙🏽



Captain #JaspritBumrah calls in his 3rd wicket and says, " Headache? Consider it treated !"



#AUSvINDOnStar 👉 1st Test, Day 4, LIVE NOW! #AUSvIND #ToughestRivalry pic.twitter.com/KRlnYqeJvN