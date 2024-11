"हमें आपकी बहुत कमी खल रही...", सफाए के बाद फैंस चाह रहे इन दो बिसरा दिए गए सितारों की वापसी

चंद दिन पहले ही मेहमान न्यूजीलैंड के हाथों हुए 0-3 से सफाए रूपी बम विस्फोट के बाद इसकी उपजी चिंगारियों अभी तक भारतीयों को बुरी तरह झुलसा रही हैं. वास्तव में, यह हमेशा ही झुलसाएंगी. जब-जब यह सीरीज याद आएगी, तो करोड़ों भारतीयों के स्वाद को बिगाड़ कर ही जाएंगी. गुस्सा और आलोचना का दौर अभी भी जारी है. ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज सिर पर खड़ी है. WTC Final के टिकट के लिए 4-0 से तो सीरीज जीतनी ही होगी, तो इसके अलावा कुछ अगर-मगर के पेंच भी अटके हुए. आप समझ सकते हैं कि तस्वीर क्या हो सकती है! उधर, रोहित और विराट जैसे सितारों पर गुस्सा लगातार फूट रहा है, तो फैंस के एक वर्ग ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को फिर से टीम में वापस लाने की मांग कर दी है, जिनसे बीसीसीआई (BCCI) किनारा कर चुका है. सोशल मीडिया ने जोर-शोर से मांग कर रहा है कि जब भारतीय दिग्गज स्पिनरों के सामने बुरी तरह जूझ रहे हैं, तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को फिर से टीम में शामिल किए जाने की जरुरत है. दोनों की रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया धरती पर बहुत ही शानदार रहा है.

बात एकदम सही है, जैसी इन दोनों की काबिलियत रही है. और जैसे हाल टीम इंडिया के फिलहाल हैं, यह मांग एकदम जायज तो है

We missed you both Pujara and Rahane Bring back the duo of Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane for the Border-Gavaskar Trophy #INDvsNZ #INDvsNZTEST #ViratKohli pic.twitter.com/OAxP9AvUZc

आप देखिए कि यह प्रशंसक आंकडे़ खोद कर निकाल लाया है. और यह काफी कुछ और बता रहा है

Pujara last 20 Innings before getting dropped : 602 Runs Average 33.4 4 Fifties 1 Hundred Rohit Sharma Last 20 Innings : 550 Runs Average 28.9 2 Fifty 2 hundred Rahane last 20 innings : 808 Runs Average 42.5 9 Fifties 1 hundred Virat Kohli last 20 Innings 823 Runs…

यह तो दस्तूर ही रहा है कि गाज कमजोर पर ही गिरती है

If you remove those 186 runs Virat's average will go below 29. But in our country the weak are attacked, Ajinkya Rahane and Pujara were weak so they were removed.#INDvNZ #ViratKohli pic.twitter.com/FvSkWopcJz