अंपायर के फैसले को लेकर फिर मचा बवाल, बल्लेबाज की गलती नहीं फिर भी 'ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड' का बने शिकार, Video

Maharaja Trophy 2024: एक बार फिर अंपायर के फैसले ने बवाल मचा दिया है. इस बार महाराजा टी20 टूर्नामेंट (Maharaja Trophy 2024) के दौरान अंपायर के फैसले को लेकर विवाद हो गया. दरअसल, मैंगलोर ड्रैगन्स और गुलबर्ग मिस्टिक्स के बीच खेले गए मैच के दौरान थर्ड अंपायर ने एक फैसला किया जिसकी अब चर्चा हो रही है . दरअसल, गुलबर्ग मिस्टिक्स के बल्लेबाज पृथ्वीराज शेखावत (Prithviraj Sekhawat Obstructing The Field) को आब्सट्रक्टिंग द फील्ड के चलते आउट करार दिया है. हुआ ये कि पहली पारी के 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर अभिलाष शेट्टी ने धीमी गति की गेंद फेंकी. बल्लेबाज पृथ्वीराज शेखावत ने गेंद को लॉन्ग-ऑफ की तरफ उछालने की कोशिश की, लेकिन गलत टाइमिंग गलत कर बैठे.

गेंद बल्ले के निचले किनारे से जा टकराई. गेंद को डीप में मौजूद फील्डर ने पकड़ लिया और स्ट्राइकर छोर पर थ्रो मारा, इस दौरान दूसरे रन के लिए भाग रहे बल्लेबाज शेखावत को गेंद लगी. इसके तुरंत बाद फील्डर्स ने फील्डिंग में बाधा डालने की अपील की, जिसके बाद दोनों ऑन-फील्ड अंपायरों ने फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेजा.

रिप्ले में ऐसा नहीं लगा कि शेखावत थ्रो के रास्ते में आ गए हैं, लेकिन थर्ड अंपायर ने काफी विचार-विमर्श के बाद बल्लेबाज को आउट करार दे दिया. थर्ड अंपायर के फैसले ने बवाल मचा दिया. सोशल मीडिया पर एक बार फिर फैन्स अंपायक के फैसले का मजाक बना रहे हैं.

वहीं, मैच के बात करें तो गुलबर्गा मिस्टिक्स ने 20 ओवर में 169/10 के स्कोर पर अपनी पारी समाप्त की. मंगलुरु ड्रैगन्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 4.3 ओवर में 46/0 का स्कोर बना लिया था लेकिन तभी बारिश आ गई और फिर मैच आगे नहीं हो सका. आखिर में मैच को रद्द करना पड़ा लेकिन अंपायर के फैसले से यकीनन फैन्स को हैरान किया.

