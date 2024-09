Watch: शुबमन गिल ने एकदम स्टाइल में मनाया 25वां जन्मदिन, इशान और अय्यर भी जमकर नाचे, वीडियो हुए वायरल

Shubman Gill celebrates his birth in style: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुबमन गिल (Shubman Gill) रविवार को 25 साल के हो गए. और उन्होंने अपना जन्मदिन दोस्तों और साथी खिलाड़ियों के साथ स्टाइल में मनाया. गिल दलीप ट्रॉफी में भारत "ए" टीम की कप्तानी कर रहे हैं और रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनकी टीम 76 रन से हार गई. और मैच खत्म होने के बाद शाम को भारतीय टीम के सदस्यों और मित्रों के साथ पार्टी की. इस पार्टी में केएल राहुल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर सहित कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. सोशल मीडिया पर गिल की पार्टी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह जमकर मस्ती कर रहे हैं

Ishan Kishan as DJ guy mood in Shubman Gill birthday party I am sure he doesn't know the lyrics @ishankishan51 #IshanKishan pic.twitter.com/IRE02fEZE1

अलग-अलग वीडियो में गिल का अलग अंदाज और मस्ती देखने को मिल रही है. कुल मिलाकर सभी पार्टी को जमकर इन्जॉय करते दिख रहे हैं

गिल ने डीजे के सुर में सुर मिलाकर दिखाया कि वह बल्ले भांजना नहीं जानते, उन्हें गाने का भी खासा शौक है

