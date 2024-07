Video: "मैंने कभी भी इस बात को पसंद नहीं किया...", द्रविड़ ने उजागर किए अपने कार्यकाल के अनसुने पहलू

Rahul Dravid reveals unlisten aspects of his tenure: बतौर कोच टीम इंडिया को विश्व कप जिताने वाले राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा कि भारतीय टीम के मुख्य कोच के अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें टीम में बहुत अधिक काट-छांट और बदलाव करना पसंद नहीं था. और उन्होंने हमेशा कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के सहायक की भूमिका निभाई ताकि वह अपनी रणनीति के अनुसार चल सके. भारत के टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ ही द्रविड़ का मुख्य कोच का कार्यकाल भी समाप्त हो गया. द्रविड़ ने बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में कहा,‘‘मैं वास्तव में ऐसा व्यक्ति हूं जिसे निरंतरता पसंद है. मुझे बहुत अधिक काट-छांट और बदलाव करना पसंद नहीं है. क्योंकि मेरा मानना ​​है कि इससे बहुत अस्थिरता पैदा होती है और बहुत अच्छा माहौल नहीं बनता.' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूं जिसकी जिम्मेदारी सही पेशेवर, सुरक्षित, संरक्षित वातावरण बनाना है जिसमें वास्तव में असफलता का डर न हो, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त चुनौतियां हों. यह हमेशा मेरा प्रयास रहा है.'

