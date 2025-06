IND vs ENG, 1st Test: वसीम जाफर ने चुनी भारतीय प्लेइंग XI, कोहली के रिप्लेसमेंट को लेकर बताया चौंकाना वाला नाम

Wasim Jaffer picks his India playing 11: भारत के पूर्व दिग्गज वसीम जाफर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय इलेवन का चुनाव किया है. जाफऱ ने सोशल मीडिया एक्स पर ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया जो पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. जाफऱ ने ओपनर के लिए जायसवाल और केएल राहुल को चुनाव किया है तो वहीं, नंबर 3 को लेकर जाफऱ थोड़े कंफ्यूज नजर आए हैं. जाफर ने नंबर 3 के लिए दो दावेदार के नाम पर अपनी मुहर लगाई है. पूर्व भारतीय ओपनर ने नंबर तीन के लिए अभिमन्यु ईश्वरन और साई सुदर्शन को दावेदार माना है.

वहीं, नंबर 4 पर विराट कोहली की जगह के लिए वसीम जाफर ने शुभमन गिल का चुनाव किया है. बता दें कि टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले नंबर 4 को लेकर काफी बहस हो रही है. वहीं, जाफऱ ने नंबर 4 के लिए अपनी पसंद शुभमन गिल को बताया है. इसके अलावा जाफऱ ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर उपकप्तान ऋषभ पंत का चुनाव किया है.

जाफऱ ने रविंद्र जडेजा को बतौर ऑलराउंडर इलेवन का हिस्सा माना है तो वहीं, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव में से किसी एक के पिच की स्थिति के हिसाब से प्लेइंग इलेवन में रखने की वकालत की है. इसके अलावा जाफऱ ने तीन तेज गेंदबाज के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और सिराज का नाम बताया है.

My India XI for First Test:



1. Jaiswal

2. KL

3. Easwaran/Sai

4. Gill

5. Pant

6. Nair

7. Jadeja

8. Shardul/Kuldeep

9. Prasiddh

10. Bumrah

11. Siraj



What's yours? #ENGvIND