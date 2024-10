Wasim Akram: "मुझे लगता है कि...," पाकिस्तान क्रिकेट की हालत देखकर वसीम अकरम ने ऐसे किया रिएक्ट

Wasim Akram on Pakistan Cricket current situation: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है. टेस्ट टीम से बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके बाद फैन्स और पूर्व क्रिकेटरों को इस फैसले को लेकर कमेंट किए. किसी को यह फैसला सही लगा तो किसी को यह फैसला बिल्कुल बकवास लगा है. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने पाकिस्तान क्रिकेट के वर्तमान सिचुएशन को लेकर अपनी राय दी और कहा कि, पाकिस्तान क्रिकेट में जो उथल-पुथल हो रही है, इसका बाबर और शाहीन के फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सीधे तौर पर माना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को पीछे से चलाने वाले इसका सबसे बड़े कसूरवार हैं.

नासिर हुसैन ने SKY स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कमेंट किया और कहा, "मुद्दा बाबर आज़म, शाहीन अफ़रीदी या नसीम शाह का नहीं है.. मुद्दा पर्दे के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट के संचालन का है." वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के बयान पर वसीम अकरम ने भी रिएक्ट किया है. वसीम अकरम ने रिएक्ट करते हुए नासिर हुसैन की बातों पर सहमती जताई है. वसीम ने कमेंट करते हुए लिखा, "मुझे लगता है कि नासिर हुसैन और माइकल अर्थटन कुछ सही बातें कह रहे हैं." वसीम अकरम का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैन्स इसपर रिएक्ट भी कर रहे हैं.

