Wasim Akram: अकरम ने इन 4 खिलाड़ियों को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे महान ऑलटाइम बेस्ट ऑलराउंडर

Wasim Akram on Best All Rounder in The World: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने विश्व क्रिकेट के 4 ऐसे ऑल राउंडर के नाम बताएं हैं जिसे वो ऑल टाइम फेवरेट मानते हैं. वसीम ने हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान कमेंट्री करते हुए 4 महान ऑलराउंडर के नाम बताए हैं जिसे वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मानते हैं. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने इंग्लैंड के इयान बॉथम, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली, पाकिस्तान के इमरान खान और भारत के कपिल देव को विश्व क्रिकेट का महान ऑल राउंडर करार दिया है.

स्विंग के सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने कहा कि, "मैंने उस दौरे को भी देखा है जब हर टीम में इयान बॉथम, रिचर्ड हैडली और कपिल देव जैसे महान ऑलराउंडर शामिल हुआ करते थे. आप देखिए जब मैंने शरुआत की थी तो इमरान खान मौजूद थे. इंग्लैंड में इयान बॉथम थे, न्यूजीलैंड में रिचर्ड हैडली थी और भारत में कपिल देव थे. ये सभी दुनिया के महान ऑलराउंडर रहे हैं. आजतक उनके जैसा कोई भी क्रिकेटर नहीं हुआ है. मैं इन्हें ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मानता हूं."

इंग्लैंड के महान ऑल राउंडर Ian Botham की बात करें तो बॉथम ने अपने करियर में 102 टेस्ट मैच खेले और 5200 रन बनाए तो वहीं साथ ही 383 विकेट टेस्ट में लेने में सफल रहे थे. वहीं, वनडे में बॉथम ने 116 मैच खेले और 2113 रन बनाए तो वहीं, 145 विकेट लेने में सफल रहे.

न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली ने अपने टेस्ट करियर में 86 मैच खेले और 431 विकेट लिए. हैडली ने बैटिंग करते हुए टेस्ट में 3124 रन बनाए जिसमें 2 शतक और 15 अर्धशतक शामिल थे. वनडे में हैडली ने 115 मैच खेलकर कुल 158 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. वनडे में हैडली ने बल्ले से 1751 रन बनाने में सफलता हासिल की थी.

वहीं, पाकिस्तान के महान ऑलराउंडर इमरान ने टेस्ट में 88 मैच खेले और 3807 रन बनाए जिसमें 6 शतक और 18 अर्धशतक शामिल थे. इमरान ने टेस्ट में 362 विकेट लेने का कमाल किया था. वहीं, वनडे में इमरान ने 175 मैच खेलकर 3709 रन बनाए. वनडे में इमरान ने 182 विकेट लेने का कमाल किया था.

इसके अलावा भारत के कपिल देव की बात की जाए तो कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 434 विकेट लिए थे. टेस्ट में कपिल ने 131 मैच खेले और 5248 रन बनाने का कमाल किया था. टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के वाम 8 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, वनडे में कपिल देव ने 225 मैच खेलकर कुल 253 विकेट लिए और बल्ले से 3783 रन बनाने का कमाल किया था. वनडे में कपिल देव ने 1 शतक और 14 अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. ऐसे में इन रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो यकीनन कहा जा सकता है कि इनके जैसा आजतक कोई बड़ा ऑल राउंडर नहीं हुआ है.