Wasim Akram: बाबर आजम- शाहिद अफरीदी नहीं, वसीम अकरम ने इन तीन खिलाड़ियों को बताया पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे महान क्रिकेटर

Wasim Akram on Pakistan cricketers of all time: पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram on Pakistan Cricket) ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऑल टाइम तीन बेस्ट क्रिकेटर (Pakistan cricketers of all time) के नाम का खुलासा किया है. हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान कमेंट्री के दौरान अकरम से टॉप तीन पाकिस्तानी क्रिकेटरों के नाम बताएं हैं जिन्हें वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर मानते हैं. पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने लंबे समय के गेंदबाजी साथी वकार यूनिस को तीसरे नंबर पर चुना है. अकरम ने कहा, "देखिए, मुझे बताया गया है कि मैं यहां स्क्रिप्ट से हट सकता हूं.. मुझे बताया गया है कि मुझे खुद को सुधारना होगा और ऐसा करने में मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है. लेकिन तीसरे नंबर पर मैं वकार यूनिस को चुनता हूं."

इसके अलावा अकरम ने नंबर 2 पर महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद को चुना, जिन्हें सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. अकरम ने अपनी बात रखते हुए कहा, "दूसरे नंबर पर महान जावेद मियांदाद हैं..जब भी आप पाकिस्तान के महान खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो जावेद मियांदाद का नाम सबसे ऊपर आता है."

नंबर एक के लिए, अकरम ने इमरान खान को चुना, जिन्होंने 1992 में पाकिस्तान को अपना पहला वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था. अकरम ने पूर्व कप्तान इमरान के प्रभाव को उजागर किया जब इयान बॉथम, रिचर्ड हैडली और कपिल देव जैसे दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेट खेला करते थे.

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने इमरान खान को लेकर कहा, नंबर वन पर मेरे लिए इमरान खान ही होंगे. मैंने उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पर उनके बेहतरीन दिनों में देखा है. वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे. वह दौर ऑलराउंडरों का दौर था- इयान बॉथम, रिचर्ड हैडली, इमरान खान और फिर भारत से कपिल देव.. विश्व क्रिकेट ने ऐसे महान ऑलराउंडरों को भी देखा है."