SL vs IND: भारत के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट को बड़ा झटका, टीम में मच गई खलबली

Wanindu Hasaranga steps down as SL T20 Captain: वानिंदु हसरंगा ने भारत के खिलाफ आगामी तीन मैचों की श्रृंखला से पहले गुरुवार को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका की कप्तानी से इस्तीफा (Wanindu Hasaranga steps down as Sri Lanka T20 Captain) दे दिया. भारत सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा, जिसकी शुरुआत 26, 27 और 29 जुलाई को पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाने वाले तीन टी20 मैचों से होगी, जिसके बाद कोलंबो में तीन एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे. श्रीलंका क्रिकेट (SCL) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया की, "श्रीलंका क्रिकेट जनता को सूचित करना चाहता है कि राष्ट्रीय पुरुष 20I कप्तान वानिंदु हसरंगा ने कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला किया है."

बयान में कहा गया, "हसरंगा ने कहा कि यह श्रीलंका क्रिकेट के सर्वोत्तम हित में है कि उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी छोड़ने और एक खिलाड़ी के रूप में टीम में बने रहने का फैसला किया." श्रीलंका के कप्तान के रूप में हसरंगा का आखिरी काम टी20 विश्व कप में था, जहां 2014 की चैंपियन टीम सुपर आठ राउंड में जगह बनाने में विफल रही थी. बयान में हसरंगा के हवाले से कहा गया,

"एक खिलाड़ी के तौर पर श्रीलंका के लिए मेरा हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहेगा और मैं हमेशा की तरह अपनी टीम और नेतृत्व का समर्थन करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा." एसएलसी ने कहा कि उसने हसरंगा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. एसएलसी ने कहा, "श्रीलंका क्रिकेट, उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए यह बताना चाहता है कि हसरंगा हमारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट योजनाओं में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने रहेंगे."