IND vs SA: दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर नहीं जायेंगे कोच गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट में हुआ बड़ा बदलाव

VVS Laxman Will Serve as Coach for IND vs SA T20I: टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसकी शुरुआत 8 नवंबर से होगा, इस बीच क्रिकबज के रिपोर्ट में दावा किया गया है की टीम कोचिंग स्टाफ में बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी वजह से टीम इंडिया के साथ बतौर कोच गौतम गंभीर नहीं बल्कि उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण ये जिम्मेदारी सँभालते हुए नज़र आएंगे, इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जो की एक बड़ी सीरीज हैं उससे पहले गौतम गंभीर को भीं आराम दिया जायेगा ताकि टीम के साथ वो भी तरोताज़ा होकर जुड़े.

- Laxman appointed as the Head Coach of the Indian team for the T20I series against South Africa starting on November 8th. [Vijay Tagore from Cricbuzz] pic.twitter.com/OAuqXlfj4q