"संजू सैमसन से भी बेहतर है...", श्रीसंत ने 32 गेंद में शतक लगाने वाले इस क्रिकेटर को बताया भारतीय क्रिकेट का भविष्य

Sreesanth on Vishnu Vinod : भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ( Sreesanth Prediction on Vishnu Vinod) ने घरेलू क्रिकेट से आने वाले बल्लेबाज विष्णु विनोद (Vishnu Vinod) को लेकर भविष्यवाणी की है. श्रीसंत का मानना है कि विष्णु विनोद जल्द ही भारतीय क्रिकेट में डेब्यू करेंगे. बता दें कि केरला क्रिकेट लीग टी20 में विष्णु विनोद ने त्रिशूर टाइटंस के लिए खेलते हुए 32 गेंदों में शतक जमाकर धमाका कर दिया है. विष्णु विनोद की तूफानी बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओऱ खींचा है. यही कारण है कि श्रीसंत विष्णु विनोद को भारतीय क्रिकेट का भविष्य मानते हैं. श्रीसंत ने विष्णु विनोद को लेकर यहां तक कह दिया है कि यह क्रिकेटर संजू सैमसन से भी बेहतर है.

स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ बात करते हुए श्रीसंत ने विष्णु विनोद को लेकर बात की और कहा कि, उसने घेरलू क्रिकेट में साबित किया है. वह तेज बल्लेबाजी करता है और मुझे लगता है कि वह जल्द ही भारतीय टीम में भी आएगा.

अपनी बात रखते हुए श्रीसंत ने कहा, " विष्णु विनोद को लोग अभी नहीं जानते हैं लेकिन मैं बता दूं कि वह एक दिन भारत के लिए खेलेगा". श्रीसंत ने कहा कि, "मोहम्मद शमी भी विष्णु विनोद का नाम नहीं भूलेंगे. विष्णु ने उनकी गेंदबाजी के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाज की थी".

श्रीसंत ने आगे कहा, "आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट देख रहा था. हमारे घरेलू क्रिकेट में काफी टैलेंट है. हमारे केरला में भी काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास कमाल का हुनर है. उनमें से एक विष्णु हैं. मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर विष्णु भारत के लिए खेलते हैं. क्योंकि उनके पास टैलेंट हैं. वह बल्लेबाज, विकेटकीपर है. आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है. इस बार भी मुझे लगता है कि वह मुंबई के लिए ही आईपीएल खेलेगा".

श्रीसंत ने चयनकर्ताओं से भी अपील की और कहा कि, "हमारे घरेलू क्रिकेट में काफी टैलेंट हैं. मैं तो कहूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को आप मौका देकर जरूर देंखे. उनके पास काबिलियत है. केरल से आपने हमें खेलते देखा, संजू को देखा, बहुत सारे क्रिकेटर केरला से आए. लेकिन मुझे लगता है विष्णु जिस अंदाज में खेल रहे हैं और इसी तरह से खेलते रहेंगे तो वह केरल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार बनेगा. यही नहीं भारत का भी बनेगा. मुझे उससे पूरी उम्मीद है".

