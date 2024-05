Virender Sehwag: "आप 400 करोड़ का...", केएल राहुल-संजीव गोयनका विवाद पर वीरेंद्र सहवाग के बयान ने मचाई खलबली

Virendra Sehwag on KL Rahul vs Sanjiv Goenka Controversy

Virender Sehwag on KL Rahul vs Sanjiv Goenka: लखनऊ सुपर जाइंट्स आईपीएल 2024 के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़ी हार के बाद मालिक संजीव गोयनका की कप्तान केएल राहुल (KL Rahul vs Sanjiv Goenka Controversy) के साथ तीखी बातचीत के बाद सुर्खियों में आ गए. एलएसजी को एसआरएच ने पूरी तरह से हरा दिया क्योंकि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने केवल 9.4 ओवर में 166 रन के लक्ष्य का पीछा किया. गोयनका अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं थे और राहुल और मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के साथ उनकी एनिमेटेड बातचीत जल्द ही प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गई. भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag on KL Rahul and Sanjiv Goenka Controversy) ने इस घटना पर आपत्ति जताई और कहा कि टीम मालिकों को पिच पर काम करने वाले खिलाड़ियों या बैकरूम स्टाफ पर गुस्सा होने से बचना चाहिए.