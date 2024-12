Virat Kohli: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं! फिर चकमा खा गए किंग कोहली, स्टार्क ने ऐसे फंसाकर भेज दिया पवेलियन, Video

Virat Kohli Wicket: काफी समय से विराट कोहली ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो रहे हैं. कोहली की ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़छाड़ की आदत अब उन्हें बदनाम करते जा रही है. एडिलेड टेस्ट (IND vs AUS, 2nd Test) में भी वैसा ही हुआ. इस बार मिचेल स्टार्क ने कोहली की कमजोरी पर वार किया और किंग स्लिप में स्टीव स्मिथ को कैच दे बैठे. विराट कोहली 7 रन बनाकर आउट हुए. कोहली जब आउट हुए तो उनके चेहरे पर आए भाव से समझा जा सकता था कि वो कितने निराश हो गए हैं.

इस बार स्टार्क की एक्सट्रा बाउंस ने विराट को चकमा दे दिया, ऑफ़ स्टंप के क़रीब की लेंथ गेंद, अतिरिक्त उछाल, गेंद को छोड़ने का कोहली ने प्रयास किया लेकिन सही समय पर बल्ला हटा नहीं पाए.गेंद ने बल्ले को टच किया और स्लिप के फ़ील्डर स्टीव स्मिथ के पास चली गई. स्मिथ ने आसान सा कैच पकड़कर भारत को तगड़ा झटका दे दिया. एक समय के लिए कोहली गेंद को खेलने और न खेलने को लेकर कंफ्यूज हो गए जिसके कारण सही समय पर फैसला नहीं ले पाए जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. दरअसल, कोहली को लगा कि पिच पर टप्पा खाने के बाद गेंद गेंद अंदर आएगी लेकिन बाहर चली गई, यहीं पर कोहली मात खा बैठे.

Dear Virat Kohli,



I respect you, but as an honest Indian cricket fan I believe you should consider giving up your spot for the betterment of the team. You struggle to bat in test match and can't even defend a ball. So It's better to retire with dignity🙏

pic.twitter.com/OmYxtPiWj9