IND vs PAK T20 WC: विराट कोहली vs बाबर आजम, किसमें कितना है दम, T20 World Cup में होगी असली किंग बनने की जंग

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टी-20 वर्ल्ड कप में अबतक कुल 13 मैच खेले हैं. बाबर साल 2021 से 2022 के बीच कुल 13 मैच खेलकर 427 रन बनाए हैं. बाबर के नाम टी-20 वर्ल्ड कप में 5 अर्धशतक शामिल है. बाबर पाकिस्तान टीम के काफी अहम बल्लेबाज हैं. इस बार वो कप्तान भी हैं. ऐसे में उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.

टी-20 वर्ल्ड कप में कोहली का औसत 81.50 का रहा है. टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कोहली का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रहा है. इस बार भी उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है. दूसरी ओर बाबर का टी-20 वर्ल्ड कप में औसत 35.58 का रहा है. औसत के मामले में यहां कोहली यकीनन बाबर से आगे हैं. हालांकि बाबर ने अभी कोहली के काफी कम मैच खेले हैं.

बाबर बनाम कोहली, किसका स्ट्राइक रेट है बेहतर

टी20 वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो कोहली ने 131.30 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं. वहीं बाबर का स्ट्राइक रेट टी-20 वर्ल्डकप में 114.47 का रहा है. टी-20 क्रिकेट में हाल के समय में बाबर औऱ कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी चर्चा हुई है. ऐसे में इस बार के वर्ल्ड कप में दोनों की बल्लेबाजी, चर्चा का विषय रहेगी.

टी-20 इंटरनेशनल में दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

बाबर आजम ने अबतक अपने पूरे T20I करियर में 119 मैच में 4023 रन बनाने में सफल रहे हैं. टी-20 इंटरनेशनल में बाबर के नाम अबतक कुल 3 शतक दर्ज हैं तो वहीं, 36 अर्धशतक लगाने का कमाल दर्ज है. T20I में बाबर का ओवरऑल स्ट्राइक रेट 130.15 का है. दूसरी ओर कोहली इस समय T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली ने 4037 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक 37 अर्धशतक शामिल है. टी-20 इंटरनेशनल में कोहली का स्ट्राइक रेट 138.15 का है.

बाबर और कोहली में होगी जंग

भले ही इस समय कोहली T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं लेकिन इस टी-20 वर्ल्ड कप में बाबर उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे. बाबर 14 रन बनाते ही कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. यानी इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कोहली और बाबर के बीच एक दूसरे से आगे निकलते ही जंग होगी. वर्ल्ड कप के बाद पता चलेगा कि आखिर में किस दिग्गज के नाम T20I में सबसे ज्यादा रन हैं. यह काफी दिलचस्प रहने वाला है.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM

T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के मैच (Pakistan Match in T20 World Cup 2024)

6 जून- पाकिस्तान vs यूएसए, डलास, 9 PM

9 जून- भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 8 PM

11 जून- पाकिस्तान vs कनाडा, 8 PM

16 जून- पाकिस्तान vs आयलैंड, लॉर्डरहिल, 8 PM