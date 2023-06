WTC Final से पहले जानिए Virat Kohli के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिल में क्या है- VIDEO

World Test Championship Final

Virat Kohli: द ओवल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप से पहले ऑस्ट्रेलियाई सितारों को कुछ शब्दों में टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में बताना था. भारत और ऑस्ट्रेलिया 7 जून से द ओवल में डब्ल्यूटीसी फाइनल (IND vs AUS WTC Final) में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. 2021 के बाद टूर्नामेंट में भारत का यह लगातार दूसरा फाइनल होगा. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins on Virat Kohli) ने विराट को "अच्छा खिलाड़ी और हमेशा मुकाबले के लिए तैयार" बताया. स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith on Virat Kohli), जो विराट, केन विलियमसन और जो रूट (Joe Root) के साथ-साथ आधुनिक युग के 'फैब फोर' (FAB Four batsman) बल्लेबाजी सितारों का भी हिस्सा हैं, उन्होनें विराट को "सुपरस्टार" बताया.