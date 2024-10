Virat Kohli, IND vs BAN: कोहली का टेस्ट में विराट कारनामा, ऐसा कमाल कर रचा इतिहास

Virat Kohli record: कानपुर टेस्ट मैच (Kanpur Test match) में विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. कोहली ने टेस्ट में 1000 चौका पूरा करने में सफलता हासिल की है ,भारत की ओर से टेस्ट में 1000 या उससे ज्यादा चौका लगाने वाले कोहली पांचवें बल्लेबाज हैं. वहीं. वर्तमान क्रिकेट में टेस्ट में और वनडे में 1000 से ज्यादा चौका लगाने वाले इकलौते एक्टिव खिलाड़ी हैं. वैसे टेस्ट में सबसे ज्यादा चौका लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने टेस्ट में 2058 चौके लगाए हैं. कोहली ने यकीनन ऐसा करके इतिहास रच दिया है. बता दें कि भारत ने कानपुर टेस्ट मैच 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज पर 2-0 के कब्जा कर लया

