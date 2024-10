IND vs NZ: 'तेरे जैसा यार कहां', कोहली ने की रोहित को DRS लेने में मदद, बुमराह ने ऐसे किया कॉन्वे को गुमराह, Video

Virat Kohli with Rohit Sharma : बेंगलुरु टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) को जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपनी गजब की गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. कॉन्वे 39 गेंद पर 17 रन ही बना सके. बुमराह ने अपनी गुड लेंथ गेंद पर कॉन्वे को चकमा दे दिया. गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद अंदर आई, गेंद पैड पर लगी. बुमराह ने आउट की अपील की थी जिसे अंपायर ने नकार दिया था. इसके बाद बुमराह ने अपने कप्तान रोहित शर्मा की ओर देखा, रोहित ने विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के साथ DRS लेने को लेकर बात की, वहीं, विराट कोहली भी बातचीत में शामिल हो गए. कोहली (Virat Kohli) ने जोर देकर रोहित को DRS लेने के लिए कहा, पूर्व कप्तान के आत्मविश्वास को देखने के बाद कप्तान रोहित ने DRS लेने का फैसला किया. रोहित के लिए कोहली की बात मानना सही था.

थर्ड अंपायर ने पाया की गेंद स्टंप पर लग रही है. जिसके बाद कॉन्वे को आउट करार दे दिया गया. विकेट मिलने के बाद कोहली और रोहित जश्न मनाने लगे. वहीं, बुमराह को कॉन्वे के रूप में दूसरा विकेट मिल गया.

