SENA देशों में विराट कोहली ने कर दिखाया वो कमाल, जो दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं कर सका

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली ने बुधवार को इतिहास रच दिया. वे वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिनका दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA)- इन सभी देशों में बल्लेबाजी औसत 50 या उससे अधिक है. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में, विराट ने 51 गेंदों पर 74 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 13 चौके और एक छक्का लगाया और उनका स्ट्राइक रेट 145 से अधिक रहा.

इसके साथ ही, वे सभी SENA देशों में 50 से अधिक का वनडे औसत रखने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. दक्षिण अफ्रीका में, विराट ने 20 वनडे मैचों की 18 पारियों में 76.38 के औसत से 993 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. इंग्लैंड में विराट ने 36 वनडे मैचों में 51.48 के औसत से 1,493 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं.

न्यूजीलैंड में भी विराट अपना औसत 50 के पार ले जाने में सफल रहे हैं. उन्होंने 14 पारियों में 51.53 के औसत से 670 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. अंत में, ऑस्ट्रेलिया में विराट ने 32 मैचों की पारियों में 50.03 के औसत से 1,401 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं.

विराट वनडे इतिहास में सबसे सफल 'रन-चेजर'

वनडे में विराट का शानदार प्रदर्शन जारी है. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से विराट ने 16 वनडे मैचों में 77.07 के औसत से 1,002 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. विराट अब वनडे इतिहास में सबसे सफल 'रन-चेज़र' (लक्ष्य का पीछा करने वाले बल्लेबाज) बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है (सचिन ने 242 पारियों में 42.33 के औसत से 8,720 रन बनाए थे, जिसमें 17 शतक और 52 अर्धशतक शामिल थे).

उन्होंने अब तक रन चेज करते हुए 180 मैचों की 169 पारियों में 66.21 की औसत और 95.03 के स्ट्राइक रेट से 8,741 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं. सफल रन चेज में उनका रिकॉर्ड और भी शानदार है; उन्होंने 114 मैचों की 108 पारियों में 89.95 की औसत और 98 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 6,477 रन बनाए हैं. इसमें 25 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है.

विराट ने की रिकी पोंटिंग की बराबरी

विराट ने वनडे में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है. उन्होंने 37 पारियों में 57.97 की औसत और 97.86 के स्ट्राइक रेट से 1,971 रन बनाए हैं, जिसमें सात शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. पोंटिंग ने 51 मैचों की 50 पारियों में 45.83 की औसत से रन बनाए थे, जिसमें छह शतक और 12 अर्धशतक शामिल थे.

यह अनुभवी बल्लेबाज वनडे में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 13,000 रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. नंबर 3 पर खेलते हुए, उन्होंने 254 मैचों की 251 पारियों में 61.61 की औसत से 13,062 रन बनाए हैं. इसमें 48 शतक और 70 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है.

इस साल, उन्होंने 10 वनडे मैचों की 10 पारियों में 69.55 की औसत और 120.61 के स्ट्राइक रेट से 626 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 139* रन है. बुधवार को ऑकलैंड में पांच मैचों की सीरीज के पहले वनडे में, बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया. इस जीत में विराट कोहली की शानदार 74 रनों की पारी और अर्शदीप सिंह तथा अंशुल कंबोज की बेहतरीन गेंदबाजी मुख्य आकर्षण रही.

अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए, जबकि गुरनूर बराड़ (9.2 ओवर में 3/44) ने तीन और अंशुल कंबोज (10 ओवर में 2/22) ने दो विकेट चटकाए. इन गेंदबाजों के दम पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम 185 रनों पर सिमट गई. विराट ने बेहतरीन खेल दिखाया और भारत ने 32 ओवरों में 143 रनों के संशोधित लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. भारत की पारी के दौरान कई बार बारिश की वजह से खेल में रुकावट आई.

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