विश्व क्रिकेट में मचेगी खलबली, विराट कोहली- बाबर आजम एक ही टीम से खेलेंगे, जानें क्या है पूरा मामला

Virat Kohli- Babar Azam will play from the same team: क्रिकेट फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है. विराट कोहली और बाबर आजम एक ही टीम से एक ही प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. दरअसल, क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, एफ्रो-एशिया कप (Afro-Asia Cup) को फिर से कराए जाने की बात सामने आई है. अगर ऐसा हुआ तो कोहली, बाबर और रोहित शर्मा एक ही प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे और फैन्स के लिए यह नजारा किसी सपने के सच होने जैसे ही होगा. बता दें कि एफ्रो-एशिया कप दोबारा शुरू करने की बातचीत दो साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें जय शाह, जो बीसीसीआई सचिव और एसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने रुचि दिखाई थी. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार एफ्रो-एशिया कप को दोबारा शुरू करने में अभी भी काफी समय लग सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी के एक अनुभवी सुमोद दामोदर ने इस बारे में बताया है कि, "हमने एफ्रो-एशिया कप को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है. जय इसमें शामिल थे और महिंदा वल्लीपुरम (मलेशिया क्रिकेट के प्रमुख और वर्तमान आईसीसी निदेशक) ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया,"

दामोदर ने इस टूर्नामेंट को लेकर आगे बताया है कि, "निजी तौर पर मुझे बहुत खराब लगा कि यह नहीं हुआ. एसीए के जरिए से जरूरी रफ्तार नहीं मिली, लेकिन इस पर फिर से विचार किया जा रहा है. मुझे लगता है कि यह मूल रूप से समझ की कमी थी और इस अवधारणा पर ध्यान न देना था. हमारे मेंबर इस पर पछता रहे हैं. इसे अफ्रीका के जरिए आगे बढ़ाने की जरूरत थी."

बता दें कि 2005 और 2007 में इस टूर्नामेंट के दो संस्करण खेले गए हैं जिसमें भारत औऱ पाकिस्तान के क्रिकेटर एक साथ एक ही इलेवन में शामिल थे. 2005 में हुए पहले एफ्रो-एशिया कप में वीरेंद्र सहवाग, शाहिद अफरीदी, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तक जैसे दिग्गज खेलते दिखे थे.

वहीं, 2007 में हुए दूसरे एफ्रो-एशिया कप में धोनी जैसे दिग्गज भी शामिल हुए थे. एफ्रो-एशिया कप में धोनी ने 139 रनों की तूफानी पारी खेली खेली थी. फैन्स आज भी उस समय को नहीं भूले हैं. ऐसे में अब यदि फिर से एफ्रो-एशिया कप का आयोजन होता है तो फैन्स के लिए सोने पे सुहागा होगा, फैन्स कोहली और बाबर को एक साथ बल्लेबाजी करते हुए देख पाएंगे.