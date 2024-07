आखिरी T20I मैच में बैटिंग करने से पहले कोहली और रोहित ने एक दूसरे को लगाया था गले से, देखकर इमोशनल हो जाएंगे, Video

Virat Kohli and Rohit Sharma hugged each other T20I World Cup Final: भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास को दोहरा दिया है. 29 जून को खेला गया फाइनल मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच साबित हुआ है. विश्व चैंपियन बनने के बाद रोहित और कोहली ने T20I से खुद को अलग कर लिया. अब टी-20 इंटरनेशनल में दोनों बल्लेबाज मैदान पर एक साथ बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे. बता दें कि फाइनल मैच में कोहली ने 76 रन की पारी खेली थी जिसने भारत के लिए मैच बनाने का काम किया था. वहीं, दूसरी ओर रोहित ने 9 रन की पारी खेली थी. भारत यकीनन विश्व चैंपियन बन गया लेकिन रोहित और कोहली ने टी-20 से खुद को अलग करके फैन्स को काफी इमोशनल कर दिया.

We failed to notice, but in the finals, before taking the stance, both of them slightly hugged.

Giving a little fist bump is normal, but usually no pair hugs like that. Perhaps cause they knew it was gonna be their last in this format.🥹💗pic.twitter.com/m3nd9v4rxD