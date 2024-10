क्रिकेट इतिहास की सबसे अजीब फील्डिंग पोजीशन, देखकर अंपायर भी शॉक्ड में, यकीन करना हुआ मुश्किल, Video

Marnus sets wild field in Sheffield Shield viral video: क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकती है. अब ऐसा ही कुछ शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में हुआ है, जहां एक अलग तरह की फील्डिंग पोजीशन देखने को मिली है, सोशल मीडिया पर यह घटना खूब वायरल हो रही है. दरअसल, क्वींसलैंड के कप्तान मार्नस लाबुशेन ने गेंदबाजी के दौरान अपने लिए एक फील्डर को ऐसी जगह पर खड़ा करवाया जहां आमतौर पर खिलाड़ी खड़े नहीं रहते हैं. लाबुशेन ने गेंदबाज के रनरअप लेने जगह पर एक खिलाड़ी को तैनात करवाया था. जिसे देखकर अंपायर भी चौंक गए थे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्स भी लाबुशेन ने इस कारनामें को देखकर हैरान हैं.

'I don't think I've ever seen that!'



Marnus Labuschagne as #SheffieldShield captain is an experience 😂



Watch his full (and very entertaining) three-over spell from day one at the WACA: https://t.co/5oPc5eu6Jn pic.twitter.com/OCE2vNcxKR