Vinod Kambli Viral Video: जो सचिन भी नहीं कर सके थे, वो किया था कांबली ने, अब इतने बुरे दौर से गुजर रहे ?

Vinod Kambli : भारतीय पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का एक शॉकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व क्रिकेटर चल नहीं पा रहे हैं. बल्कि कुछ लोगों की मदद के सहारे उनको लाया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है. जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कांबली थोड़ा विचलित दिख रहे थे और उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी. जबकि कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने अनुमान लगाया कि वीडियो में उन्होंने शराब पी रखी है, कई अन्य लोगों ने कहा कि वह कुछ समय से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वह ठीक से चल-फिर पाने में असमर्थ हैं.

NDTV स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. बता दें कि कांबली ने भारत के लिए 100 से ज़्यादा वनडे और 17 टेस्ट मैच खेले . बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 262 के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर के साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगभग 10,000 रन बनाए.

Sad look at Vinod Kambli's condition.look what Alcohol & high ego can do😠😠👆👆 .

But I expected @sachin_rt would come for his rescue and try to rehabilitate Vinod Kambli .@imVkohli @RaviShastriOfc @RahulDravidFC #VinodKambli @BCCI @JayShah @SGanguly99 pic.twitter.com/mqlidlKg4I